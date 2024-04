NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – I carabinieri forestali di Civita Castellana, la settimana passata, hanno dimostrato ancora una volta la loro attenzione per l’ambiente durante un’operazione di controllo presso una ditta locale adibita alla produzione di mattonelle in gres e altri prodotti simili. Durante il sopralluogo, i militari hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui la mancanza di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, la presenza di rifiuti misti non differenziati e la mancanza di un impianto di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia.

Queste violazioni sono state prontamente segnalate all’autorità giudiziaria e all’amministratore unico della ditta, dimostrando l’impegno dei carabinieri forestali nel garantire il rispetto delle normative ambientali e la tutela del territorio. Inoltre, è stata inoltrata una segnalazione al S.P.R.E.S.A.L di Civita Castellana per verificare lo stato degli ambienti di lavoro e garantire la sicurezza dei dipendenti dell’azienda.

Questa operazione dimostra la costante vigilanza e l’impegno dei carabinieri forestali nel contrastare attività che possano arrecare danno all’ambiente e alla salute pubblica. La tutela dell’ambiente è una priorità e ogni violazione delle normative ambientali verrà perseguita con determinazione per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti.