NewTuscia – VITERBO – In occasione del prossimo 7 maggio, giorno stabilito per la bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in via Alcide De Gasperi a Viterbo, la Asl ha emanato delle disposizioni che riguardano, principalmente, l’ospedale Belcolle e la Cittadella della salute di Viterbo, con l’obiettivo di equilibrare la necessità di proseguire a garantire l’erogazione dei servizi sanitari ai cittadini assistiti, limitandone i disagi, e, allo stesso tempo, di non disturbare l’operato delle forze dell’ordine, degli artificieri dell’Esercito italiano, della Polizia locale, degli operatori sanitari deputati alla gestione dell’emergenza e di quanti saranno impegnati, direttamente o indirettamente, nelle operazioni di rimozione dell’ordigno.

A tal proposito, per quanto riguarda la Cittadella della salute, anche se tutte le attività non subiranno variazioni (nello specifico, principalmente, quelle che interessano il Poliambulatorio, la Neuropsichiatria infantile, il Dipartimento di salute mentale, la Medicina legale, il Centro diabetologico, il Consultorio familiare), la Direzione strategica della Asl invita i cittadini che intendono usufruire dei servizi ad accesso diretto, senza prenotazione (ad esempio Cup e Punto prelievi), a recarsi alla Cittadella della salute in una giornata diversa dal 7 maggio , o a scegliere altri analoghi servizi presenti su tutto il territorio della Tuscia. Questo per evitare che ci sia una concentrazione evitabile di mezzi intorno alla zona rossa e per eludere le possibili problematiche collegate al raggiungimento della struttura, tenendo in considerazione dell’interdizione del tratto urbano interessato dalla stessa zona rossa.

Per quanto attiene l’ospedale di Belcolle, le principali disposizioni che interessano l’utenza, riguardano la sospensione delle attività ambulatoriali (dal pomeriggio di lunedì 6 fino a tutta la giornata di martedì 7 maggio), al fine di consentire agli specialisti medici dedicati agli ambulatori di svolgere il servizio di guardia attiva presso il Pronto soccorso, fino a cessata necessità. Inoltre, per tutto il 7 maggio, è stata disposta la sospensione delle visite ai degenti (salvo particolari esigenze che verranno valutate singolarmente), mentre i servizi di Dialisi, Day Hospital oncologico e Radioterapia saranno regolarmente attivi per le sedute e per gli appuntamenti programmati. Per i pazienti dializzati, residenti in zona rossa, l’Azienda ha previsto un programma specifico di presa in carico.

Anche a Belcolle, Cup e Punto prelievi resteranno aperti, ma con lo stesso invito rivolto alla popolazione di recarsi in ospedale, solo in caso di effettiva urgenza, e, comunque, di valutare la possibilità di utilizzare gli stessi servizi aperti alla cittadinanza assistita nelle altre strutture presenti fuori la città di Viterbo.

Infine, considerando che il SerD di Viterbo si trova in prossimità della zona rossa, le attività erogate saranno sospese dalle ore 8 alle 20 di martedì 7 maggio, per non interferire sulla viabilità. Le eventuali urgenze verranno prese in carico con il coinvolgimento delle altre strutture afferenti alla rete territoriale SerD.