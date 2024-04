NewTuscia – PRATO – In qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato, in questi cinque anni, mi sono personalmente dedicato costantemente al monitoraggio di tutte le strutture pubbliche della nostra città. La continua trascuratezza della piscina comunale di Via Roma è una macchia indelebile sulla gestionedel Partito Democratico e dell’Amministrazione Comunale di Prato. Questo scandalo, che perdura da anni, non è solo un simbolo di fallimento gestionale ma anche un’evidente dimostrazione di indifferenza totale nei confronti dello sport e delle infrastrutture pratesi. Le condizioni degradate, i lavori interminabili e gli accessi illeciti rappresentano un’umiliazione continua per gli sportivi e per tutti i cittadini di Prato. L’incapacità del PD di gestire efficacemente le risorse pubbliche ha portato a una crisi di fiducia. Non solo manca un piano costruttivo per il futuro, mapersiste una disastrosa mancanza di trasparenza e responsabilità. La loro strategia si è rivelata politica “tappa buche” del tutto fallimento nonostante le innumerevoli proposte alternative concrete da noi fornite in questi anni per risolvere i problemi che tutti ben conosciamo. La pretesa di riforma dello sport pratese, proposta dalla Lista per lo Sport, che sostenevail Sindaco Biffoni, si è rivelata una farsa, un insulto alla comunità che sperava in un cambiamento reale. Ègiunto il momento di porre fine a queste scuse vuote. I cittadini pratesi prendano atto di questo scempioe rispondano con un messaggio chiaro e conciso, all’interno dell’urna, l’8 e il 9 Giugno 2024. Noi della Lega, insieme a tutto il centrodestra pratese e al nostro candidato Sindaco Gianni Cenni, siamopronti a prendere in mano le redini e a garantire una nuova era per lo sport pratese, facendo appello a tutti i pratesi che desiderano una città migliore, una città che rispetti e valorizzi le proprie strutture sportive e i suoi cittadini. Insieme costruiamo una visione alternativa, credibile e realizzabile per il futuro della nostra Prato.

Claudiu Stanasel, Vice Presidente del Consiglio Comunale di Prato – Lega