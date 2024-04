NewTuscia – ROMA – “Anche quest’anno, oggi, 25 aprile siamo in piazza. E per il secondo anno di questo governo di estrema destra siamo in piazza non solo per ricordare e celebrare, ma per agire.

Agire in difesa dei valori fondamentali del nostro Paese, degli italiani e delle italiane. Primo tra tutti: l’antifascismo.”

– questo il comunicato stampa del Segretario regionale di Sinistra Italiana Lazio Danilo Cosentino-

“Agire da antifascisti assicura e difende tutto quanto costituisce una priorità in questo momento: la Pace, il Disarmo, il Lavoro, la Sanità e la Scuola Pubblica, le Pensioni, i Diritti civili, sociali, umani.

Perché laddove vengono meno i valori democratici e regnano censura e dispotismo, i diritti marciscono facendosi privilegi.

Quelli che sono sempre stati segnali sparsi di recrudescenze fasciste oggi diventano una presenza organica agevolata da chi ci governa, da dichiarazioni di figure istituzionali, e persino da nomine pubbliche di appartenenti o appartenuti a frange neonaziste e neofasciste.

A tutto questo bisogna reagire ed agire insieme.

Non è più tempo di perdersi in mille rivoli.

È tempo di unirsi e ricomporre il fiume in piena dei nostri valori democratici italiani.

Resistenza sempre.”