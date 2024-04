NewTuscia – ROMA – Anche quest’anno la Regione Lazio è presente alla manifestazione internazionale “Amour Sardinia 2024”, in programma presso Forte Village – Pula Cagliari dal 25 al 28 aprile 2024.

Il Meeting costituisce un importante e singolare appuntamento per il mercato turistico legato all’organizzazione di matrimoni. Un evento di grande rilevanza in termini di promozione del territorio che offre alle imprese turistiche regionali selezionate l’opportunità di incontro con Buyers italiani e stranieri, in particolare in occasione del Workshop b2b “Wedding”, che si svolgerà nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile.

«Il wedding è uno dei settori in cui il Lazio è particolarmente vocato. Con i suoi paesaggi mozzafiato che spaziano dal mare all’entroterra, passando per borghi caratteristici, si presta perfettamente ad essere scelto come luogo ideale per celebrare matrimoni da sogno», dichiara l’assessore al Turismo, Ambiente, Transizione Energetica e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo. «Come Regione Lazio intendiamo puntare con decisione su questo asset per attirare un turismo di qualità, altospendente e destagionalizzato. Per questo, in Sardegna portiamo alcuni dei nostri operatori e con l’occasione presentiamo una web app che ha l’ambizione di diventare il principale strumento per l’intermediazione nel settore», conclude l’assessore Palazzo.

Nell’ambito della manifestazione, oltre al Workshop b2b “Wedding”, si svolgeranno una serie di altre iniziative finalizzate a creare occasioni d’incontro e confronto con i principali organizzatori di matrimoni di destinazione, i migliori acquirenti di viaggi romantici e di destinazioni incantevoli, provenienti da tutto il mondo.

Per Amour Sardinia 2024, la Regione Lazio avrà uno spazio sponsorizzato “Regione Lazio Luxury Lounge”: un punto attrezzato brandizzato con loghi istituzionali e addobbi floreali, che ospiterà i Buyers e i Seller partecipanti al Meeting; Ingressi riservati alle imprese turistiche della Regione Lazio selezionate per partecipare al Workshop B2B wedding e a tutte le iniziative in programma nelle tre giornate di lavoro; inoltre, in qualità di supporting Partner di “Amour Sardinia 2024”, la Regione Lazio avrà un piano di comunicazione dedicato con visibilità su tutti i social network, i canali marketing e su tutte le comunicazioni dell’organizzatore Private Luxury Events 2024.

La partecipazione ad “Amour Sardinia 2024” potrà consentire al Lazio di consolidare la visibilità su uno dei principali mercati esteri del turismo, sviluppando nuove azioni per la commercializzazione del prodotto turistico del settore, in particolare promuovendo la diffusione del Romantic Travel e delle destinazioni turistiche regionali.

La manifestazione si concluderà con l’assegnazione dei “The Love Travel Awards” il massimo distintivo d’onore assegnato a quei luoghi e ai Teams di riferimento ritenuti un’occasione, una destinazione o un momento indimenticabile per i propri viaggi romantici e verrà proclamata la location più romantica al mondo.