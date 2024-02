NewTuscia – VITERBO – Presentata questa mattina la Lista Civica “Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale.

Luisa Ciambella, responsabile organizzativo della Lista Civica Francesco Rocca Presidente e Francesco Biancucci, consigliere provinciale uscente della lista Per il Bene Comune, questa mattina alle ore 8:24 hanno depositato presso gli uffici della Provincia di Viterbo il plico degli atti per la presentazione della lista “Lista Civica Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” che il prossimo 17 Marzo 2024 prenderà parte alle elezioni di secondo livello che andranno ad eleggere i consiglieri provinciali.

In attesa della scadenza dei termini di presentazione delle liste, fissato per domani alle 12, e le operazioni di verifica della documentazione, la lista “Lista Civica Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” ha presentato sette candidati consiglieri provenienti da vari comuni della Tuscia.

L’intento della lista “Lista Civica Francesco Rocca Presidente – Per il Bene Comune” è quello di contribuire nel panorama amministrativo regionale e delle realtà locali del Lazio a portare i valori del dialogo, della correttezza e della concretezza che hanno contraddistinto l’esperienza del movimento Per il Bene Comune e hanno trovato profonda sintonia con la Lista Civica Rocca.

Luisa Ciambella

Movimento Civico Rocca Presidente

Per il Bene Comune – Viterbo