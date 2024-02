NewTusdcia – ACQUAPENDENTE – Vittoria Virtus che complica ulteriormente il percorso salvezza dei martani. Aquesiani in vantaggio dopo appena due minuti: punizione al bacio di Del Segato ed incornata vincente di Madi. Da incorniciare il pareggio ospite. Tanto nella fase di preparazione (apertura in orizzontale di Scarinci) quanto nella finalizzazione (conclusione di Bruni). Non è da meno l’assolo palla al piede di Zucca per il raddoppio dei locali al 31°. Il tapin tris di Madi è soprattutto merito di Burchielli (preziosa conclusione da fuori area respinta da Stefani). Nella ripresa colpo di testa vincente di Schiada e punizione al primo minuto di recupero del portiere Stefani deviata in angolo dall’altro numero uno Lauricella. Gara sotto controllo Virtus per un’ora abbondante: Baba in bella stile conclusione in tre occasioni. Del Segato vede e realizza gioco da gran metronomo. Burchielli in bello stile su punizione colpisce la parte superiore della traversa. Aquesiani di nuovo in campo Sabato 02 Marzo alle ore 15.00 al “Bomba-Sforza” di Onano. Ad attenderli una Sport calcio che pareggiando 0-0 a Bagnoregio aggancia il Marta al penultimo posto della classifica.

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

DIOCIOTTESIMA GIORNATA (SABATO 24 FEBBRAIO 2024)

VIRTUS ACQUAPENDENTE – ASD VIRTUS MARTA 3-2

(PRIMO TEMPO 3-1)

VIRTUS ACQUAPENDENTE: Lauricella, Zucca, D’Orazio, Bedini, Uderzo, Nardini (18° st Lanzi), Burchielli, Del Segato (27° st D’Amico), Baba (13° st Pezzini), Paoletti (41° st Sarti), Madi (22° st Serafinelli)

A DISPOSIZIONE: Palla, Giacomo Rocchi, Martello, Stabile

ALLENATORE: Manucci

ASD VIRTUS MARTA: Stefani, Pesci, Cardarelli (12° st Giannicola), Venanzi, Lando Rocchi, Lattanzi, Bruni (35° st Tomei), Luca Aluisi, Salice (22° st Schiada), Scarinci (42° pt Simone Aluisi), Bellanova

A DISPOSIZIONE: Corinti, Bracoloni, Pascucci, Baldi, Tomei

ALLENATORE: Natali

ARBITRO: Luca Cesari Comitato di Viterbo

MARCATORI: 2° pt, 35° Madi (VA), 16° st Bruni (AVM), 31° pt Zucca (VA)

NOTE: Ammoniti 28° Nardini (VA), 11° st Salice (AVM), 45° st D’Amico (VA), 49° st D’Amico (VA)