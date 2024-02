NewTuscia – TUSCANIA – Una Maury’s Com Cavi Tuscania d’emergenza, con Facchini e Rogacien a non far rimpiangere comunque Festi e Genna tenuti precauzionalmente a riposo, sbriga in poco più di un’ora la pratica Italchimici Intersistemi Foligno e continua l’inseguimento alla capolista ToscanaGarden Arno.

Al fischio di inizio del primo arbitro Simona Perazzetti, il coach folignate Provvedi schiera i padroni di casa con Basco in regia e Scialò opposto, Bucciarelli e Merli al centro, Dipasquale e Carbone in posto quattro con Schippa libero. Perez Moreno risponde con Marrazzo in regia e Buzzelli opposto, Facchini e Simoni al centro, Rogacien e Lucarelli di banda, Rizzi libero.

Quasi in fotocopia i primi due parziali con Tuscania che accelera a metà del set e chiude in scioltezza entrambi sul 18/25.

Terzo set ancora meno problematico per capitan Buzzelli, ancora una volta top scorer del match con 18 punti, e compagni che partono in avanti (1/6), allungano ulteriormente a metà (4/12) e chiudono il parziale 14/25.

Appuntamento a sabato prossimo quando al Palazzetto dell’Olivo sarà di scena NaturEnergy Anguillara in uno dei derby laziale. Si gioca alle 17,30.

ITALCHIMICI INTERSISTEMI FOLIGNO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 0/3

(18/25, 18/25, 14/25)

Durata: ’26, ’29, ’23

ITALCHIMICI INTERSISTEMI FOLIGNO: Scialò 14, Dipasquale 3, Carbone 3, Merli 4, Bucciarelli 6, Corvetta, Schippa (L1), Maracchia, Basco, Guerrini 1, Morosi, Beddini, Faba, Buttarini (L2). All. Riccardo Provvedi. 2° All. Fabio Bovari

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 18, Simoni 12, Genna, Festi, Lucarelli 9, Stoleru, Pieri, Borzacconi, Marrazzo 2, Facchini 3, De Angelis, Rizzi (L1), Quadraroli (L2), Rogacien 7. All. Victor Perez Moreno, 2° All. Francesco Barbanti

Arbitri: Simona Perazzetti e Andrea Morelli