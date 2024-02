Maurizio Fiorani

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Flaminia si è imposta per 3-0 sul campo della N. Florida, un successo che porta i rossoblù civitonici fuori dalla zona calda in modo definitivo dando la prospettiva di inserirsi nelle zone medio-alte della classifica. Domani al Madami arriva la compagine del Cynthia-Albalonga che deve giocare il suo turno di campionato il 28 febbraio prossimo con la formazione della Romana FC.

La Sarrabus Ogliastra ha pareggiato in casa 2-2 con l’Ostiamare, un pari che frena la marcia dei sardi verso le zone alte della classifica. La Nocerina si è imposta per 1-0 in trasferta sul campo del Budoni, ora i rossneri sono al secondo posto in classifica.

Il Latte Dolce Sassari espugna il difficile campo del Cassino per 1-0, una vittoria che porta i sardi fuori dalla zona calda, mentre il Cassino scende al terzo posto. La Cavese, prima in classifica, vince 1-0 con la Gladiator e mantiene saldamente la vetta della classifica. L’Ischia si è imposto per 2-0 sul campo del San Marzano, con queso successo gli isolani si portano al sesto posto a quota 37 punti.

Devono disputare ancora le gare Anzio-Atletico Uri, Boreale-Trastevere e Cynthia-Albalonga-Romana Fc, partite che si dovranno giocare il 28 febbraio 2024.

RISULTATI DELLA 6° GIORNATA DI RITORNO

SARRABUS OGLIASTRA-OSTIA MARE 2-2

BUDONI-NOCERINA 0-1

CASSINO-LATTE DOLCE SS 0-1

CAVESE-GLADIATOR 1-0

N. FLORIDA-FLAMINIA 0-3

SAN MARZANO-ISCHIA 0-2

ANZIO-ATLETICO URI (SI GIOCHERA’ IL 28/02/2024)

BOREALE-TRASTEVERE (SI GIOCHERA’ IL 28/02/2024)

CYNTHIA ALBALONGA-ROMANA FC (SI GIOCHERA’ IL 28/02/2024)

CLASSIFICA

CAVESE 50

NOCERINA 44

CASSINO 40

ROMANA FC 40

SARRABUS OGLISTRA 38

ISCHIA 37

OSTIA MARE 35

CYNTHIA ALBALONGA 30

FLAMINIA 29

SASSARI 29

SAN MARZANO 28

FLAMINIA 26

LATTE DOLCE SS 28

TRASTEVERE 26

ANZIO 26

ATLETICO URI 23

N .FLORIDA 22 (-5)

GLADIATOR 18

BUDONI 18

BOREALE 16

PROSSIMO TURNO

ATLETICO URI-SAN MARZANO

FLAMINIA-CYNTHIA ALBALONGA

GLADIATOR-BUDONI

ISCHIA-BOREALE

NOCERINA-SARRABUS OGLIASTRA

OSTIAMARE-N. FLORIDA

ROMANA FC-CASSINO

LATTE DOLCE SS-ANZIO

TRASTEVERE-CAVESE