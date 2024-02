Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO- La Faul Cimini non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Audace 1919. I gialloblù, pur attaccando per tutta la partita e colpendo 2 pali, oltre a trovare un portiere dell’Audace in vena di prodezze, non sono riusciti a fare gol ed a pervenire alla meritata vittoria. La vetta della classifica, occupata dalla Maccarese, si allontana. La capolista con un secco 3-1 esterno si è imposto sul campo del Rieti scavalcando le rivali. Domani a Vignanello arriva il Montespaccato, attuale secondo in classifica e vittorioso in casa 1-0 sull’Aranova che all’andata rifilò un 7-2 alla Faul Cimini. Una partita dove serve per la Faul Cimini una vittoria se vuole cullare qualche residua speranza di rimanere attaccata al treno delle grandi del girone.

L’Aurelio si è imposto per 2-1 sul Pomezia fermando la corsa di quest’ultima verso la vetta. Il Campus Eur con una bella prestazione ha vinto per 3-2 sul Valmontone.

Da segnalare il pari 1-1 tra la Romulea e la Luiss nel derby capitolino, mentre l’Astrea si è imposta per 5-2 sul campo della Citizen Academy.

Pareggio 1-1 tra il Villalba e il Pescatori Ostia, un pareggio che serve a poco in particolare modo per la Pescatori Ostia.

RISULTATI DELLA 8°GIORNATA DI RITORNO

LADISPOLI-CIVITAVECCHIA 1-1

AURELIO-POMEZIA 2-1

MONTESPACCATO-ARANOVA 1-0

ROMULEA-LUISS 1-1

CAMPUS EUR-VALMONTONE 3-2

CITIZEN ACADEMY-ASTREA 2-5

AUDACE 1919-FAUL CIMINI 0-0

RIETI-MACCARESE 1-3

VILLALBA-PESCATORI OSTIA 1-1

CLASSIFICA

MACCARESE 54

MONTESPACCATO 52

POMEZIA 51

RIETI 51

CAMPUS EUR 46

FAUL CIMINI 45

AURELIO 42

CIVITAVECCHIA 41

VALMONTONE 39

ARANOVA 35

ASTREA 33

ROMULEA 27

LUISS 27

VILLALBA 20

LADISPOLI 18

AUDACE 1919 17

PESCATORI OSTIA 15

CITIZEN ACADEMY 8

PROSSIMO TURNO

ARANOVA-RIETI

ASTREA-ROMULEA

LUISS-AURELIO

POMEZIA-AUDACE 1919

VILLALBA-CITIZEN ACADEMY

MACCARESE-LADISPOLI

CIVITAVECCHIA-CAMPUS EUR

FAUL CIMINI-MONTESPACCATO

PESCATORI OSTIA-VALMONTONE