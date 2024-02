NewTuscis – VITERBO – Ultimo match della stagione regolare per la Domus Mulieris che, in questa domenica pomeriggio, riceve la visita di Esquilino nella nona giornata di ritorno della serie B di basket. La posta in palio sarà molto alta per le ragazze di coach Scaramuccia che, in caso di vittoria contro la formazione romana, otterranno la qualificazione ai playoff senza dover guardare i risultati delle due rivali dirette per l’ultimo posto disponibile, vale a dire Bull Latina e Roma Team Up, impegnate anche loro in casa in contemporanea contro Virtus Aprilia e Elite Roma rispettivamente.

I due punti in più in classifica consentono alle gialloblù di poter essere artefici del loro destino, con l’imperativo di portare a casa i due punti senza dover attendere buone notizie dagli altri parquet. Non sarà, tuttavia, una missione semplice quella che attende Gionchilie e socie; Esquilino occupa infatti la quarta posizione in classifica, ha ottenuto finora dieci vittorie a fronte di sole sette sconfitte, tra cui due stop di strettissima misura contro le due capolista San Raffaele ed Elite. Il gruppo guidato da coach Rubinetti ha nelle guardie Eleonora Piacentini e Francesca Triveri i suoi principali riferimenti offensivi, dal momento che entrambe viaggiano oltre i 13 punti di media a partita. Anche Sara Innocenzi e Valeria Giorgi sono giocatrici capaci di segnare con regolarità e dovranno essere tenute nella massima considerazione dalla difesa della Domus Mulieris.

In casa gialloblù c’è grande attesa per questa sfida e per l’obiettivo playoff che tutto l’ambiente si augura di poter raggiungere. Per quanto riguarda l’infermeria è stata una settimana abbastanza tranquilla e coach Scaramuccia conta di poter disporre delle stesse giocatrici vittoriose contro la Virtus Albano-Pavona, con l’esordio dell’ultima arrivata, la pivot cubana Melissa Despaigne, che potrà dare un importante contributo alla causa.

“Abbiamo l’occasione di non doverci preoccupare di cosa fanno gli altri – commenta coach Scaramuccia – ma dovremo essere bravi a meritarci i playoff perché nessuno regalerà niente. Esquilino è un’ottima squadra, all’andata ci hanno battuti nettamente e, anche se i playoff li hanno già conquistati da molto tempo, verranno a Viterbo per vincere perché i risultati negli scontri diretti potrebbero contare nella seconda fase se faremo parte dello stesso gruppo. Sarà fondamentale partire subito con determinazione e concentrazione, sfruttando al meglio i nostri punti di forza”.

La palla a due è in programma alle ore 19:15 e a dirigere la sfida saranno Laura Caracciolo e Alessandro Margarita, entrambi di Roma. Ingresso al PalaMalè gratuito ma, per chi non potrà assistere dal vivo al match, è in programma la diretta in streaming sul profilo Facebook ufficiale della società viterbese (Basket Ants).