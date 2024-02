NewTuscia – ROMA – “Tre giorni di politica ed appuntamenti istituzionali a Washington DC. Insieme agli onorevoli Giordano e Messina ed alla senatrice Pellegrino, stiamo partecipando all’edizione 2024 del Cpac, il congresso dei movimenti e delle associazioni dei conservatori americani.

Un importante anno elettorale per gli Stati Uniti, oggi la kermesse vedrà tra gli altri gli interventi del presidente argentino Milei e dell’ex presidente USA Donald Trump, in corsa per la Casa Bianca. Nelle due giornate precedenti numerosi interventi sul palco del Gaylord National Convention Center, di capi di stato, giornalisti, opinionisti e diversi leader politici di tutto il mondo. Crisi Ucraina, conflitto in Medio Oriente, caro energia, sovranità nazionale, spese militari, sono solo alcuni dei temi trattati nei dibattiti. Il Cpac è un appuntamento annuale importante ed un punto di vista privilegiato per chi vuole seguire le evoluzioni politiche dei conservatori USA. La delegazione europea di ECR il partito dei conservatori riformisti, presieduto da Giorgia Meloni, è quest’anno particolarmente numerosa. Non sono mancati altri appuntamenti istituzioni tra i quali l’incontro con l’ambasciatrice italiana Mariangela Zappia e con alcuni AD di importanti aziende italiane leader nel mercato americano”.

Lo dichiara in una nota l’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.