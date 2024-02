NewTuscia – ROMA – Forza Italia-Viterbo ha partecipato in massa ai lavori del Congresso Nazionale del partito azzurro che si è svolto nelle giornate di ieri e oggi a Roma e plaude all’elezione di Antonio Tajani a nuovo Segretario nazionale.

A rappresentare la Tuscia ai lavori del Congresso sono stati il coordinatore provinciale di Forza Italia-Viterbo Alessandro Romoli con tutta la sua squadra, oltre a un nutrito gruppo di amministratori locali e rappresentanti nazionali eletti nella Provincia di Viterbo.

Il segretario Tajani è la persona giusta per guidare il partito in questa importante stagione politica, nel corso della quale Forza Italia sta finalmente riacquistando la centralità che le spetta e compete. Gli obiettivi da perseguire sono dunque quelli indicati dal nuovo Segretario: ottenere il 10 per cento alle europee di giugno e raddoppiare questo risultato in occasione delle prossime politiche.

Non solo. Nella sua lunga e importante carriera politica, il Segretario Tajani ha sempre incarnato e difeso i valori moderati, popolari, cattolici, liberali, garantisti ed europeisti che formano l’identità di Forza Italia. Il ché lo rende un ottimo leader di un partito come Forza Italia, senza il quale non esisterebbe il centrodestra.

“L’elezione a nuovo Segretario di Antonio Tajani, che ha sempre manifestato una grande vicinanza al territorio della Provincia di Viterbo, è un’ottima notizia per la Tuscia – ha commentato il coordinatore provinciale di Forza Italia-Viterbo Alessandro Romoli -. Sappiamo infatti che alla guida del partito, forza di governo sia in Italia che in Europa, c’è un politico di grande esperienza e da sempre sensibile alle tematiche e istanze della Tuscia”.

“Al Segretario Tajani e alla sua squadra giungano gli auguri di buon lavoro da parte di Forza Italia-Viterbo – ha concluso il coordinatore provinciale Alessandro Romoli -. Lavoreremo con forza e passione al fianco del nostro leader per far radicare sempre di più Forza Italia nella Tuscia”.