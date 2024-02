NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Si finge maresciallo dell’Arma ma viene

denunciato dai veri carabinieri.

Nella mattinata del 20 febbraio a Soriano nel Cimino (VT), i Carabinieri della

Compagnia di Viterbo hanno dato esecuzione a una perquisizione tanto

minuziosa quanto decisamente fuori dal comune nell’abitazione di un pensionato sessantasei enne.

Quest’uomo, noto nel quartiere per le sue

fantasie di grandezza, si autoproclamava Luogotenente Carica Speciale

dell’Arma e Cavaliere della Repubblica Italiana. I militari del Nucleo

Operativo e Radiomobile, con il supporto dei colleghi della Stazione di via

Parisi, hanno scoperto che il signore era solito fare sfoggio in pubblico di

inesistenti credenziali, sfoggiando uniformi e decorazioni senza aver mai

messo piede in caserma, se non come visitatore.

Non contento di limitarsi alle

esibizioni dal vivo, il “maresciallo” pubblicava anche foto e post sui social

network come “instagram” e “whatsapp”. Di fronte a chi avesse osato dubitare

delle sue affermazioni, rispondeva con l’aria misteriosa di chi ha vissuto mille

vite, dicendo di aver trascorso anni nel Nord Italia, benché in effetti non fosse

mai stato un appartenente alla Benemerita, bensì, da ultimo, un collaboratore di imprese private, e le sue esperienze in un uniforme fossero completamente opera di fantasia al pari delle fiction che ammirava in TV, cui forse si ispirava.

Martedì scorso, durante la perquisizione nella sua dimora, i Carabinieri hanno ritrovato di tutto: gradi, accessori e distintivi militari accumulati accanto a un lampeggiante a luce “blu” per autoveicolo, manette di sicurezza, parti di uniformi e persino quadri raffiguranti il “maresciallo” in uniforme, probabilmente il pezzo forte della sua collezione.

Non poteva mancare un tesserino da Carabiniere fatto in casa, ovviamente falso completo di foto e dati personali, una sorta di souvenir dell’ego smisurato del nostro protagonista. Il materiale è stato ovviamente sequestrato e l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Viterbo per possesso di segni distintivi contraffatti, usurpazione di titoli ed onori, ricettazione e falsità

materiale commessa da privato; sicuramente da oggi ha una nuova storia da raccontare.