NewTuscia – TUSCANIA – Terza di ritorno in terra umbra per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domani, sabato, alle 18 sarà di scena al PalaPaternesi di Foligno contro la Italchimici Intersistemi.

Attualmente decimi in classifica, in zona retrocessione, i folignati hanno fin qui totalizzato 21 punti 18 dei quali ottenuti in casa; provengono da due sconfitte, con Lupi Santa Croce (3/0) e una settimana fa in casa con Anguillara (1/3).

“Domani (sabato) sarà un match da affrontare col massimo della concentrazione e soprattutto dovremo metterci tanta tanta tecnica -spiega il centrale bianco azzurro Michele Simoni- perché come tutte le partite fuori casa sarà complicatissima tra l’altro in un palazzetto gigante. Foligno sta cercando punti salvezza e in casa non gioca per niente male. Per quanto ci riguarda, veniamo da partite che, secondo me, non abbiamo giocato al top; in più siamo alle prese con qualche infortunio e quindi anche in allenamento siamo un po’ ‘risicati’. Insomma, sarà un incontro difficile e per portarci a casa i tre punti dovremo essere tutti belli concentrati e aggressivi da subito: sarà una partita da affrontare con la testa e con la voglia”.

A dirigere l’incontro i signori Simona Perazzetti e Andrea Morelli.

Probabile starting six dei padroni di casa: Basco in regia e Scialò opposto, Bucciarelli e Merli al centro, Dipasquale e Carbone in posto quattro con Schippa libero.

Diretta Facebook su: Italchimici Intersistemi Volleyball Foligno

Tuscania Volley

Foto: Luca Laici