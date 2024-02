NewTuscia – VITERBO – Incidente al chilometro 3 della Sammartinese; all’altezza della curva in direzione di San Martino, poco distante dall’ospedale, due vetture si sono scontrate per cause ancora da appurare.

I rispettivi autisti, sono stati trasportati a Belcolle dal personale sanitario del 118. Sul posto presente anche polizia stradale e locale.