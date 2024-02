NewTuscia – ROMA – “Quello di oggi è un incontro importante, e di questo ringrazio la consigliera Eleonora Berni, per aver voluto fortemente questa iniziativa. È fondamentale ascoltare i territori, i tanti amministratori locali, le loro istanze. La provincia di Rieti ha molte potenzialità. Come regione, stiamo lavorando per fornire risposte concrete, al fine di contribuire allo sviluppo.

Nei mesi scorsi abbiamo approvato una legge sull’enoturismo e oleoturismo, andando a creare un forte legame tra i prodotti di qualità e il turismo sul nostro territorio. L’agricoltura rappresenta la storia, le tradizioni, la cultura dei nostri territori”.

Così il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto al Convegno “Sabina terra viva”, che si è tenuto a Magliano Sabina.

“Dall’agroalimentare al turismo, – aggiunge Aurigemma – dalle infrastrutture alle strade: sono tanti gli argomenti trattati durante l’incontro odierno, sui quali la regione sta puntando per dare risposte ad un territorio, che ha molte ricchezze, a partire dai tanti prodotti di qualità, delle vere eccellenze, fino ai paesaggi suggestivi e ai borghi incantevoli. Anche in vista del Giubileo 2025, l’obiettivo deve essere quello di far conoscere e valorizzare, oltre alla Capitale d’Italia, anche le tante bellezze della nostra regione”