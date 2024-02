Stefano Stefanini

New Tuscia – ORTE – Il presidente della Confederazione Italiana dell‘Agricoltura CIA Agricoltori Italiani Lazio Nord, Rieti e Viterbo, Sergio Del Gelsomino nell‘intervista concessa a chi scrive e al collega Gaetano Alaimo per la trasmissione Fatti e Commenti di questa settimana, visibile su www.teleorte.it, ha ribadito l‘impegno della Confederazione in questo periodo di grandi rivendicazioni del mondo agricolo

In questi giorni il mondo agricolo ha manifestato l‘esigenza non più rimandabile di provvedimenti concreti di salvaguardia e di giusta remunerazione del lavoro agricolo in tutte le sue forme.

Sergio Del Gelsomino ci ha illustrato le principali rivendicazioni e ci ha fornito un giudizio sui provvedimenti ottenuti a livello europeo e italiano.

Per la CIA Confederazione Agricoltori Italiani il 2023 è stato un anno particolarmente difficile per gli agricoltori italiani a causa delle avversità meteorologiche, delle fitopatie, degli elevati costi di produzione e di una congiuntura di mercato molto complessa.

La Confederazione ha avanzato strategie e proposte che consentissero al settore di far fronte ai numerosi problemi e sviluppare una visione forte per il futuro.

Dalla Conferenza economica del febbraio 2023 scorso, sino alla più recente Assemblea nazionale di fine novembre, la Confederazione degli Agricoltori, con le altre organizzazioni di categoria, ha attivato un confronto serrato con le istituzioni nazionali ed europee, come con i principali stakeholders, sottoponendo ai decisori politici il Piano nazionale per l’agricoltura elaborato dalla stessa CIA.

Foto AGI Agenzia Giornalistica ITALIA. La protesta degli agricoltori presso la stazione autostradale di Orte.

Prosegue il presidente Del Gelsomino: „ Abbiamo presentato un documento, con obiettivi e misure, per accrescere il peso economico e la forza negoziale del settore, incentivarne il ruolo e il presidio ambientale, mettere l’agricoltura al centro dei processi di sviluppo delle aree interne, salvaguardare i servizi e le attività sociali, cruciali per i territori rurali, e consolidare la crescita dell’export agroalimentare „Made in Italy“, allo stesso tempo, affrontando le grandi emergenze, crisi climatica e fauna selvatica in primis, ma anche questioni annose come la carenza di manodopera e il tema della semplificazione burocratica.

Sergio Del Gelsomino presidente CIA Agricoltori Italiani Lazio Nord Viterbo e Rieti.

Il 26 ottobre del 2023, ben consapevoli della situazione drammatica e dell’importanza, urgente, di dare voce al comparto, siamo scesi in piazza a Roma, con la nostra mobilitazione nazionale, sotto lo slogan “Prezzi alle stelle, agricoltori più poveri”, per rivendicare la centralità dell’impresa agricola e del suo reddito.

Una manifestazione, fortemente voluta, che ha visto in Piazza Santi Apostoli tremila agricoltori convenuti da tutta Italia per esprimere, civilmente, tutto il dissenso e malessere delle imprese agricole e presentare le istanze più dirimenti per il settore.

Oggi, ciò che sta avvenendo in Italia ed oltralpe non va certo sottovalutato ed offre l’occasione di evidenziare le azioni della Confederazione e il valore del confronto, nelle sedi opportune, tra organismi accreditati e istituzioni e interlocutori economici.

Sergio Del Gelsomino ha citato a questo proposito la comunicazione di Cristiano Fini, presidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani su quanto emerso nell‘ ultima Assemblea Nazionale che rappresenta la posizione di Cia-Agricoltori Italiani, rispetto ad asset prioritari per il settore:

Valore lungo la filiera – La CIA sta proponendo una legge quadro per il riconoscimento del valore delle produzioni delle imprese agricole lungo la filiera, prima di tutto garantendo l’equo compenso, certificato e incentivando gli accordi di filiera.

Centralità aree interne e agricoltura familiare – La Confederazione propone nello specifico norme che valorizzino il ruolo dell’agricoltura familiare nelle aree interne del Paese, dove è necessario uno snellimento burocratico e il riconoscimento economico per chi, da sempre, agisce come custode del territorio.

Consumo di suolo zero – Partendo dalle esperienze legislative di alcune regioni, CIA propone una legge quadro per il consumo zero del suolo agricolo. Quindi, il no a nuove cementificazioni o a pannelli solari a terra.

Risorsa acqua – Subito un Piano strategico nazionale per la costruzione di grandi invasi a usi plurimi, che, insieme a soluzioni aziendali, facciano fronte al problema della carenza idrica, contrastando alluvioni e dissesto idrogeologico.

Emergenza fauna selvatica – Raccordo di tutte le leggi regionali per rendere operativa ed applicabile la legge nazionale, fornendo così lo strumento applicativo alle regioni.

Revisione della Politica Agricola Comune PAC – Questa Pac non funziona, troppa burocrazia e inapplicabilità degli eco-schemi che colpevolizzano l’agricoltura e gli sottraggono importanti risorse. Va abolito, immediatamente, l’obbligo al 4% di incolto.

Occorre, dunque, stringere i tempi e intervenire efficacemente per una Pac non più punitiva, ma incentivante, capace di orientare le risorse verso la tutela del reddito delle imprese e non sulla rendita fondiaria e per politiche attive di gestione del rischio.

Crisi climatica – Puntare sulla ricerca agricola, anche varietale, per ridurre i costi di produzione e aumentare la redditività delle imprese. Le Tecnologie di evoluzione assistita (Tea) siano una priorità, per colture resistenti ai patogeni e resilienti ai cambiamenti climatici.

Fitofarmaci – Non possiamo rinunciare,come agricoltori, per imposizioni normative comunitarie, a principi attivi senza la disponibilità di valide alternative.

Mercati – Serve una maggiore attenzione alla politica commerciale europea, in particolare sul Mediterraneo, garantendo la reciprocità delle regole negli scambi.

Queste sono alcune delle molteplici sfide che, come Cia-Agricoltori Italiani, sono state riconosciute e accolte da protagonisti attivi del confronto, del dibattito e del dialogo con le istituzioni nazionali ed europee. Prima ancora continuando ad ascoltare la base degli agricoltori, anima della nostra agricoltura e di un intero Paese. Questo è, e resta, l’impegno per un’agricoltura davvero al centro.

La mobilitazione di questi giorni nei vari paesi dell‘Unione continuerà in Europa perché siamo convinti che l’agricoltura non è il problema ma la soluzione!