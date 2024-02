NewTuscia – ROMA – Sabato 24 febbraio la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola riceverà dall’Accademia Bonifaciana il Premio Internazionale Bonifacio VIII per una cultura della Pace, Città di Anagni, 2024 “per le sue elevate capacità politiche, diplomatiche, culturali, sociali degne di una vera donna di Stato al servizio dell’Europa e del mondo”. Il premio è stato conferito nelle sue edizioni precedenti ai presidenti del Parlamento Europeo David Sassoli, Antonio Tajani e Jerzy Karol Buzek.

La cerimonia si terrà alle ore 15.45 nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli, in Piazza Venezia. All’evento interverrà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e parteciperanno alcuni deputati e deputate del Parlamento europeo.

A seguire, la Presidente Metsola ascolterà dalla presidente del Consiglio Nazionale Giovani, Maria Cristina Pisani, le priorità e le idee dei giovani per il futuro dell’Europa. L’evento si colloca nel quadro delle attività di Metsola in tutti i Paesi europei a sostegno della campagna istituzionale del Parlamento europeo per accrescere la consapevolezza e la partecipazione alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024.

“Sono onorata – afferma la Presidente – di ricevere questo premio intitolato alla “cultura della Pace”. Nel consolidare il forte sostegno ai valori fondamentali condivisi, la leadership del Parlamento europeo sta facendo la cosa giusta. Oggi, a due anni dall’invasione Russa dell’Ucraina, voglio ribadire con fermezza che continueremo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario a raggiungere una pace vera e giusta basata sulla libertà, la dignità e l’integrità territoriale.”