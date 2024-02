NewTuscia – CAPRAROLA – Incidente stradale intorno alle 14.00 di oggi, 23 febbraio, sulla Cimina. I vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto tra la Sp 39 e località San Rocco nel territorio comunale di Caprarola.

Per cause ancora da appurare, un autocarro e una vettura si sarebbero scontrate. Il conducente del mezzo pesante non avrebbe necessitato, almeno sul momento, del soccorso sanitario, mentre la donna classe 1983 a bordo della macchina, rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo, è stata soccorsa dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari del 118 e trasportata in ospedale.

Sul posto presenti anche i carabinieri.