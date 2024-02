Il 27 febbraio a Viterbo e il 29 febbraio a Rieti si terranno presso la Camera di commercio tavoli di progettazione territoriale sulle comunità energetiche rinnovabili

NewTuscia – VITERBO – La Camera di commercio Rieti Viterbo organizza due tavoli di progettazione territoriale sulle comunità energetiche rinnovabili nelle province di Rieti e Viterbo al fine di offrire supporto a coloro che intendono realizzare o hanno già avviato una CER nel proprio ambito.

Gli appuntamenti sono fissati per martedì 27 febbraio 2024 alle ore 15 presso la sede camerale di Viterbo, in via Fratelli Rosselli n. 4, e giovedì 29 febbraio 2024 alle ore ore 15 presso la sede camerale di Rieti, in via Paolo Borsellino n. 16.

I due incontri arrivano a valle delle attività svolte negli ultimi mesi dalla Camera di Commercio, insieme alla propria Azienda speciale Centro Italia e Dintec, grazie ai contributi del Fondo perequativo di Unioncamere, che hanno visto la realizzazione di un ciclo di tre webinar di carattere formativo/informativo (le cui registrazioni sono disponibili sul canale Youtube dell’Ente camerale https://www.youtube.com/channel/UCUsbPX-F8d8efnQF-bXxCHA) e l’attivazione di numerosi desk di confronto, tutti molto partecipati.

Obiettivo dei tavoli, ai quali sono invitati gli stakeholder di riferimento del territorio (Enti pubblici, imprese, cittadini, liberi professionisti, studenti, ecc.), è quello di fare una mappatura delle CER esistenti e di individuare e raccogliere i fabbisogni specifici in materia di avvio e consolidamento di comunità energetiche sul territorio per favorirne la nascita e lo sviluppo.

Le istanze raccolte all’interno dei singoli tavoli di progettazione, opportunamente sistematizzate ed organizzate, potranno favorire sia l’avvio di una progettazione operativa finalizzata alla creazione di comunità energetiche, sia rappresentare un ulteriore momento di confronto, stimolo e condivisione delle opportunità e criticità, facilitando il dialogo tra i soggetti che intendono dar vita, o che hanno già costituito, una comunità energetica e le amministrazioni titolari di decisioni sulle autorizzazioni e le installazioni degli impianti da fonti rinnovabili.

All’incontro interverranno, oltre ai rappresentanti camerali, esperti di Dintec, dell’Università degli Studi della Tuscia e di Anci Lazio.

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/5ND31UE5r31cVRDfA entro e non oltre il 26 febbraio 2024.

Per ulteriori informazioni: pid@rivt.camcom.it.

Riservato ai giornalisti: per ulteriori informazioni contattare la Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Paola Rita Nives Cuzzocrea (tel. 338.4096399)