NewTuscia – VIGNANELLO – Venerdí 23 febbraio, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale di Vignanello, si terrà l’incontro con l’autrice Linda Salini che presenterà il suo libro “Insediamenti monastici sul Monte Soratte”.

Gli insediamenti monastici presenti sul monte Soratte e alle sue pendici sono stati trattati in molte pubblicazioni, in genere concepite per celebrare i fasti municipali del proprio territorio o con finalità turistiche e divulgative. Nel primo caso l'analisi storica, sommaria e ripetitiva, trascurava gli aspetti che non erano ritenuti interessanti per il fine prefisso e, nel secondo caso, la descrizione encomiastica dei luoghi e degli accadimenti toglieva la veste scientifica ai pochi fatti citati. Con questo studio, quindi, si è cercato di ricavare le notizie relative agli insediamenti del Soratte dalle fonti e di recuperare, nei molti testi prodotti con le finalità predette, le citazioni sorrette da documentazione o da testimonianze attendibili.

L’incontro sarà moderato da Marco Marzetti, professore di lettere presso il Liceo Artistico Midossi di Vignanello.