NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Un video che racconti un momento di inclusione delle persone con disabilità. È questo il tema del contest ‘Basta 1 minuto. Le vostre storie di inclusione’ lanciato da SuperAbile (www.superabile.it), il Contact center integrato di Inail. La richiesta è quella di inviare alla redazione un video di massimo 1 minuto che racconti una storia, un momento o anche solo un gesto di inclusione di persone con disabilità. Immagini che raccontino la vita di tutti i giorni, a casa, al lavoro o in vacanza, scene di quella quotidianità che dovrebbe essere un diritto e non una conquista. I video dovranno essere accompagnati da un breve testo descrittivo e dovranno rispettare le indicazioni ‘tecniche’ contenute nel Regolamento dove è possibile trovare tutte le norme per la partecipazione.

Ciascun partecipante potrà inviare al massimo tre video (che saranno valutati singolarmente). Ogni video deve essere accompagnato dalla descrizione (abstract), mentre la biografia dell’autore può essere anche una soltanto se l’autore è lo stesso per tutti i video.

La partecipazione è possibile fino alle ore 24.00 del 24 marzo 2024. Una volta scaduti i termini per l’invio dei video, una Giuria di qualità si riunirà per decidere il più bello e rappresentativo tra quelli ricevuti, che sarà poi premiato in un evento a Roma.

Tutti i video ammessi al contest troveranno comunque spazio sul portale di Superabile e nel magazine mensile verranno raccontati l’esito del concorso e la cerimonia di premiazione, con una intervista ai vincitori.

Tutte le informazioni, il Regolamento e i documenti su

https://www.superabile.it/portale/it/dettaglio.gen.2024.01.storie-disabilita-concorso-basta-1-minuto.html.