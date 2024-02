NewTuscia – MILANO – METRO Italia, partner d’eccellenza per il mondo Horeca e da sempre a supporto dei professionisti della ristorazione italiana, ha consegnato la prima Stella Michelin al ristorante Orma Roma dello chef Roy Caceres. Lo Chef non è nuovo a tali riconoscimenti: il suo primo progetto, Metamorfosi a Roma, dopo solo due anni di vita aveva ottenuto una stella Michelin.

Di origini colombiane e siriane e cresciuto in Italia, Roy Caceres ha saputo unire le tradizioni culinarie delle sue radici creando un connubio eccezionale e arricchendo i suoi piatti. Orma Roma è un’esperienza culinaria dai due volti: al pranzo è un bistrot, di sera propone un’esperienza di fine dining incentrata sulle molteplici influenze che contaminano la cucina dello chef.

“Siamo entusiasti di consegnare a Roy Caceres questo importante riconoscimento, che premia il suo impegno e la sua dedizione. Ci auguriamo che questo momento possa essere soltanto l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni. Essere per il settimo anno al fianco di Michelin e avere l’onore di consegnare a tutti gli oltre trecentonovanta ristoratori premiati l’ambita targa è emblema dell’impegno quotidiano di METRO Italia nel sostenere i professionisti della ristorazione, valorizzando il loro talento. Anche attraverso le iniziative delle nostre METRO Academy promuoviamo la condivisione di know-how e favoriamo un costante aggiornamento delle competenze nel settore Horeca, per offrire esperienze gastronomiche di alto livello ai clienti.” – ha commentato Fabio Cavallini, Head of Regional Sales Lazio di METRO Italia.

“Sono molto contento per me e il team di Orma di ricevere la targa della stella Michelin. Per noi è un ulteriore stimolo per continuare ad accogliere i nostri ospiti e far vivere loro Orma a 360°.” – ha dichiarato lo Chef Roy Caceres.

METRO Italia, con uno staff di oltre 4.000 dipendenti, è un’azienda specializzata nel commercio all’ingrosso nel settore Horeca. Presente in Italia in 16 regioni con 49 punti vendita all’ingrosso, offre ai propri clienti la possibilità di scegliere in modo integrato tra diverse modalità di acquisto in funzione delle specifiche esigenze: dalla consegna (Food Service Distribution – FSD) al Cash and Carry e al canale digitale Mercato Online. La rete distributiva si completa con due depositi rispettivamente nelle aree metropolitane di Milano e di Roma, dedicati esclusivamente all’FSD. L’azienda ha circa 200.000 clienti con un focus specifico sulla ristorazione e l’ospitalità (Horeca). Nell’anno fiscale 2022/2023 METRO Italia ha generato vendite pari a 1,97 miliardi di euro. Per maggiori informazioni visita il sito www.metro.it. Nel mondo METRO opera in oltre 30 paesi, impiega oltre 89.000 persone e conta circa 17 milioni di clienti. Nell’anno finanziario 2022/23 ha generato un fatturato di 30,6 miliardi di euro. Operare in maniera sostenibile è un pilastro chiave per l’azienda, che è stata inserita in diversi ranking e indici di sostenibilità, come

MSCI, Sustainalytics e CDP. Per maggiori informazioni visita il sito www.metroag.de.