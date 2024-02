Simonetta Melinelli

NewTuscia – TERNI – Bruno Minelli, arrivederci caro Presidente della Proloco di Terni, uomo sensibile, testimone di una vita d’amore da vero concittadino di San Valentino, grande letterato ed artista, ti auguriamo di gioire nella tua vita eterna!

Di fronte ad una chiesa gremita, parenti, amici e concittadini, si sono riuniti per un ultimo saluto terreno a Bruno Minelli.

Il Sacerdote ha letto la parabola di Lazzaro:

‘Gesu’ era arrivato tardi, Marta lo stava rimproverando, e lui le rispose:

“Marta ti fidi di me? Lei diceva “sei arrivato tardi per guarirlo”.

Ma per i credenti, la vita non finisce quaggiù, e quando questa vita terrena termina è solo perché inizia una meritata vita eterna molto più bella, per coloro che hanno coltivato l’amore secondo i comand amenti di Cristo.

E tu Bruno, lo hai sempre fatto, tu mio amico, fratello, presidente della Proloco di Terni, organizzatore di mille eventi artistici, poeta, pittore, scrittore, hai illuminato la vita dei tuoi concittadini ternani, donando tante occasioni di ristoro per l’anima, poiche’ l’arte da’ sollievo e cura l’anima. Sollevando il nostro spirito dai dolori terreni, ora auspichiamo solo che tanti giovani artisti, scrittori, poeti, pittori e scultori, cresciuti grazie ai tuoi ben 22 anni di servizio di volontariato dedicati a Terni, anche per onorare la tua memoria omaggiando l’egregio lavoro da te svolto, raccoglieranno il tuo testimone, e si uniranno alla tua amata Proloco, che proseguirà la sua incessante attività di mostre e concorsi letterari.

Le prossime iniziative saranno: il recital di poesie inserito nelle manifestazioni Valentiniane posticipato per i primi di Marzo (data da definire ) e la mostra per le selezioni della Biennale di Roma dal 29 marzo, entrambe organizzate presso il Museo Diocesano. Poi l’Associazione della Proloco continuerà la selezione delle opere dei partecipanti al Premio Letterario Città di Terni ” il Logo d’Oro”

Verranno inoltre organizzate almeno due mostre annuali di pittura, di cui una sempre nel mese di dicembre.

Questi gli appuntamenti che dipenderanno dalle risorse finanziarie della Proloco, raccolte grazie alle iscrizioni per l’anno in corso, contattando: annateresaciatti@libero.it

Bruno amava Terni, come i suoi associati, che continueranno a realizzare eventi ovvero: mostre, premi letterari, sflilate di moda, premiazioni di personaggi ternani come nel premio Tacito, il Carnevale per bambini, Cortei Storici e Ricerche Storiche sulla citta di Terni.

Anche di grande rilievo la festa organizzata dalla Proloco a Piazza Clai.

Questa è una breve sintesi delle iniziative organizzate in 22 anni dalla Proloco con Bruno come suo Presidente.

Al termine della cerimonia religiosa, il Presidente delle Proloco umbre, Francesco Fiorelli, è intervenuto per rendere omaggio a Bruno per il suo incessante e determinante contributo alla vita artistica, letteraria e culturale.

Inoltre un poeta, amico ed associato della Proloco ha voluto dedicare a Bruno, una splendida commovente poesia dedicata all’amore, quell’amore che Bruno ha donato alla sua città.

Infine la scrivente ha ricordato a tutti i partecipanti che Bruno ad ogni Festa di San Valentino rappresentava questo suo grandissimo amore per la sua Terni e i concittadini, con una intervista a Teleorte, realizzata dalla scrivente redattrice di Newtuscia, dal direttore Gaetano Alaimo e dal vicedirettore Stefano Stefanini, le cui registrazioni, cosiccome gli innumerevoli articoli dedicati alla carriera artistica e eventi organizzati da Bruno Minelli, sono reperibili in rete, su Newtuscia.it e Tele Orte TV.

Bruno Minelli, uomo dal cuore sempre giovane, grazie per le tue idee e stimoli incessanti, ci mancherai moltissimo!

La nostra redazione si unisce al cordoglio per la scomparsa di Bruno Minelli che abbiamo conosciuto personalmente in tante occasioni.