NewTuscia – VITERBO – Si terrà domani venerdì 23 febbraio alle 9,30 presso la parrocchia dei Santi Valentino e Ilario, il Corso deontologico per giornalisti e comunicatori su “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”, un tema affascinante e controverso non solo per il futuro della comunicazione, ma delle relazioni umane, del lavoro, dello sviluppo socio economico e della qualità della vita dei prossimi decenni.

Ci confronteremo con donne e uomini di scienza, di Chiesa, dell’istruzione e ricerca, del lavoro, della sociologia e, ovviamente, della comunicazione per individuare concrete prospettive di utilizzo „del rivoluzionario mezzo tecnologico, capace ormai di assolvere a capacita‘ tipicamente umane, come il ragionamento, l‘apprendimento, la pianificazione e la creatività. „

In questa nuova e sfidante dimensione di prospettiva epocale e’ nostro dovere, come giornalisti, confrontarci con realismo con il messaggio indirizzato agli operatori della comunicazione ed ai fruitori dei mass media da Papa Francesco su “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore: per una comunicazione pienamente umana”, in prospettiva della 58a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che verrà celebrata domenica 12 maggio 2024.

Questi, in sintesi, i contenuti del Messaggio del Pontefice ai comunicatori: “L’evoluzione dei sistemi di intelligenza artificiale rende sempre più naturale comunicare attraverso e con le macchine, in modo che è diventato sempre più difficile distinguere il calcolo dal pensiero, il linguaggio prodotto da una macchina da quello generato dagli esseri umani.

Come tutte le rivoluzioni anche questa basata sull’intelligenza artificiale, pone nuove sfide affinché le macchine non contribuiscano a diffondere un sistema di disinformazione a larga scala e non aumentino anche la solitudine di chi già è solo, privandoci di quel calore che solo la comunicazione tra persone può dare.

È importante guidare l’intelligenza artificiale e gli algoritmi, perché vi sia in ognuno una consapevolezza responsabile nell’uso e nello sviluppo di queste forme differenti di comunicazione che si vanno ad affiancare a quelle dei social media e di Internet. È necessario che la comunicazione sia orientata a una vita più piena della persona umana.”

Fake news e deep fake, echo chambers, machine learning, social media. Nuovi strumenti, nuovi canali, nuove opportunità ma, allo stesso tempo, nuove “patologie” e insidie soprattutto per il campo della comunicazione che rischia di finire oggetto l’“inquinamento cognitivo”, cioè l’alterazione della realtà tramite false narrazioni, falsi messaggi vocali e false fotografie (anche il Papa ne è stato oggetto), o l’annullamento del prezioso ruolo dei reporter sul campo, in particolare negli scenari di guerra.

Nel documento firmato a San Giovanni in Laterano il 24 gennaio scorso, festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, papa Francesco guarda con ammirazione e preoccupazione all’evoluzione dei sistemi che stanno “modificando in modo radicale anche l’informazione e la comunicazione” e, “alcune basi della convivenza civile”.Si tratta di un cambiamento che coinvolge tutti, non solo i professionisti.

Papa Francesco pone alcune domande cruciali che ripeteremo nell‘ambito del Corso di domani. Queste alcune domande per riflettere sul presente e sul futuro, punto centrale dell’intero Messaggio:

Come tutelare la professionalità e la dignità dei lavoratori nel campo della comunicazione e della informazione, insieme a quella degli utenti in tutto il mondo? Come garantire l’interoperabilità delle piattaforme? Come far sì che le aziende che sviluppano piattaforme digitali si assumano le proprie responsabilità rispetto a ciò che diffondono e da cui traggono profitto, analogamente a quanto avviene per gli editori dei media tradizionali? Come rendere più trasparenti i criteri alla base degli algoritmi di indicizzazione e de-indicizzazione e dei motori di ricerca, capaci di esaltare o cancellare persone e opinioni, storie e culture?

Ancora il Papa chiede:

Come garantire la trasparenza dei processi informativi? Come rendere evidente la paternità degli scritti e tracciabili le fonti, impedendo il paravento dell’anonimato? Come rendere manifesto se un’immagine o un video ritraggono un evento o lo simulano? Come evitare che le fonti si riducano a una sola, a un pensiero unico elaborato algoritmicamente?

E come invece promuovere un ambiente adatto a preservare il pluralismo e a rappresentare la complessità della realtà? Come possiamo rendere sostenibile questo strumento potente, costoso ed estremamente energivoro? Come possiamo renderlo accessibile anche ai paesi in via di sviluppo?

Opportunità per nuove soggezioni o per conquiste di libertà ?

Dalle risposte a questi interrogativi, “capiremo se l’intelligenza artificiale finirà per costruire nuove caste basate sul dominio informativo, generando nuove forme di sfruttamento e di diseguaglianza” oppure, insiste Francesco, se “porterà più eguaglianza”, promuovendo una corretta informazione e una maggiore consapevolezza del passaggio di epoca.

Da una parte si profila lo spettro di una nuova schiavitù, dall’altra una conquista di libertà; da una parte la possibilità che pochi condizionino il pensiero di tutti, dall’altra quella che tutti partecipino all’elaborazione del pensiero.

La risposta non è scritta, dipende da noi: “Spetta all’uomo decidere se diventare cibo per gli algoritmi oppure nutrire di libertà il proprio cuore”.

