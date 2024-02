Giovedì 29 febbraio alle ore 18 presso la sala del Palazzo Vescovile di Orte. Dalla riscoperta degli eroi del passato alla diffusione tra i giovani i valori fondamentali della solidarietà, del servizio e dei doveri di difesa dello Stato e della Costituzione

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Si svolgerà giovedì 29 febbraio alle ore 18, presso la sala del Palazzo Vescovile di Orte la presentazione del libro “Il Valore del Ricordo Capitano Umberto Masotto”, l’eroico ufficiale di artiglieria da montagna vicentino, comandante degli artiglieri da montagna siciliani e Medaglia d’Oro al Valor Militare nella battaglia di Adua del 1° marzo 1896.

La collega Francesca Maccaglia modererà gli interventi e chi scrive introdurrà l’evento che sarà trasmesso da Tele Orte sabato 2 marzo nel corso della Trasmissione “Fatti e Commenti”.

Il volume è stato scritto da due cultori di Storia patria, il cav. Domenico Interdonato, giornalista e scrittore, e il prof. Vincenzo Caruso, attuale Assessore alla Cultura del Comune di Messina.

Il dott. Interdonato ha curato il capitolo del periodo in armi del Masotto, quello sugli eventi sviluppatesi attorno al ricordo dell’eroe a Messina e a Noventa Vicentina, assieme alle appendici.

Il prof. Caruso ha curato il capitolo da Messina ad Adua attraverso le Cronache del tempo e il Monumento alla Batteria Masotto.

Il volume si compone di 272 pagine, è di facile lettura, contiene documenti inediti e un capitolo curato dal dott. Maurizio Merlin con la prof.ssa Donatella Sinigaglia, entrambi di Noventa Vicentina, e altri importanti contributi e appendici.

La prefazione del libro è stata scritta dal prof. Roberto Sciarrone dell’Università La Sapienza di Roma.

L’evento ha l’obiettivo di contribuire in modo efficace a promuovere la conoscenza di una pagina di Storia patria, che inizia con l’Unità d’Italia. Presenzieranno autorità religiose, civili e militari, Associazioni culturali e d’Arma.

Il coautore del testo, Domenico Interdonato, è nato a Messina il 3 novembre 1959 e si è dedicato al giornalismo per passione, un giornalismo tecnico, essenziale, con una particolare attenzione verso il sociale e alla valorizzazione della storia e della cultura siciliana in Italia e nel mondo.

Collabora con varie testate nazionali e uffici stampa, cultore di storia patria ha pubblicato tre monografie.

Il volume “Il Valore del Ricordo Capitano Umberto Masotto”, è stato pubblicato a settembre 2022. Il dott. Interdonato lo sta presentando da circa un anno e mezzo nelle scuole, nelle associazioni, biblioteche e in diversi luoghi della penisola.

Da giornalista con le stellette, Domenico Interdonato ha partecipato fino al 2014 con la Brigata “Aosta” grande unità dell’Esercito, a missioni – Nato in Kosovo e Afghanistan, Onu in Libano. Oltremare, ha operato nell’Ufficio Stampa del Comando Internazionale di Herat in Afghanistan. Nelle tre missioni in Kosovo, ha prestato servizio nell’Ufficio Stampa del Comando Internazionale e nella redazione di “Radio West”. Durante la sua attività di servizio si è potuto fregiare di 14 decorazioni al merito.

Nel corso dell’evento storico letterario di Orte verrà delineato il valore del ricordo di tanti soldati, spesso giovani, immolati nelle varie guerre ed il ruolo attuale svolto dalle nostre Forze Armate per la promozione e difesa della pace e collaborazione internazionale.

Saranno, altresì approfonditi gli strumenti di diffusione tra i giovani dei valori fondamentali dello Stato e della Costituzione, in particolare il significato attuale della “difesa della Patria come sacro dovere del cittadino”, sancito dall’art. 52 della Costituzione, attraverso la conoscenza dell’esempio del sacrificio di tanti “giovani eroi” della nostra Storia.