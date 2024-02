NewTuscia – VITERBO – Rinforzo di lusso per la Domus Mulieris che, in vista dell’ultimo match della stagione regolare e per la fase successiva del campionato, aggiunge al proprio organico un elemento in grado di portare un contributo davvero importante alla causa gialloblù.

La società viterbese ha infatti ingaggiato Melissa Despaigne, pivot di 189 centimetri nata l’11 ottobre 2002 a Santiago de Cuba che ha sempre giocato in patria con formazioni come le Mambisas di Santiago e le Pantheras de Camaguey, distinguendoli con le sue qualità di rimbalzista e con la sua presenza vicino canestro.

Dopo la consueta trafila nelle rappresentative giovanili, ormai da qualche stagione fa parte stabilmente della nazionale maggiore cubana con cui ha disputato lo scorso mese di ottobre la FIBA Americup; per lei ci sono stati 3.3 punti e altrettanti rimbalzi in poco più di 9 minuti di impiego medio, con una prestazione da 8 punti e 6 rimbalzi in 10 minuti contro il Venezuela.

Ancora meglio si era comportata nella stagione 2022, quando la nazionale cubana aveva partecipato a tornei come il Caribbean Championship e i Campionati del Centro America: nella prima manifestazione 6.2 punti e 3.2 rimbalzi in 15 minuti di media, nei campionati centroamericani 7.3 punti e 6.8 rimbalzi in quasi 20 minuti.

“Per noi si tratta di un arrivo davvero importante – commenta coach Scaramuccia – perché ci dà fisicità e potenza sotto i tabelloni, dove abbiamo spesso sofferto quest’anno. Sarà in campo sin dal prossimo match contro Esquilino, una partita per noi decisiva in chiave qualificazione ai playoff visto che, in caso di vittoria, saremo certi di entrare nelle prime sei posizioni; ha avuto subito un atteggiamento positivo, sin dai primi allenamenti, e siamo contenti che possa aiutarci per le gare che rimangono in questa stagione”.