NewTuscia – VITERBO – Presidio indetto dalle associazioni di categoria Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil per protestare contro le morti sul lavoro e in particolare per quelle quattro più recenti causate da un incidente in un cantiere a Firenze il 16 febbraio. È stato indetto lo sciopero nazionale per due ore.

Cgil Civitavecchia, Roma nord e Viterbo e Uil Viterbo questa mattina hanno manifestato davanti alla prefettura; che sia introdotto il reato di omicidio sul lavoro, chiedono i lavoratori tramite i loro rappresentanti, i segretari generali Stefania Pomante e Giancarlo Turchetti. L’obiettivo è incontrare il prefetto Gennaro Capo con la richiesta di farsi portavoce delle istanze sindacali presso il governo e consegnargli la documentazione acquisita dalle strutture nazionali e di categoria.

Che ci sia una legislazione adeguata in particolare nel privato, sottolineano, per fermare queste tragedie provocate da situazioni in cui le norme di sicurezza spesso non sono rispettate, in cui aziende si avvalgono del lavoro in nero e di subappalto. Risposte consistenti dovrebbero venire da un confronto autentico e aperto con il governo per discutere anche del reinserimento della patente a punti, dell’obbligo di timbratura del cartellino e di formazione prima di accedere ad un cantiere, come di evitare appalti a cascata e mancanza di controlli.

A Viterbo come nel resto d’italia i sindacati sono concordi nello stabilire una linea di condotta che fermi le morti sul lavoro, per questo il 21 febbraio è stato indetto uno sciopero nazionale nelle ultime due ore di oggi turno dei settori edile e metalmeccanico.