NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli appuntamenti della seconda edizione della Biblioteca Itinerante con le letture in piazza San Faustino, il progetto portato avanti dall’associazione Parole a Km0 – circolo Arci, sostenuto dal Comune di Viterbo e dalla Caritas diocesana provinciale e facente parte di un progetto più ampio chiamato “La Meraviglia”. I prossimi incontri, aperti a tutti, saranno giovedì 22 e 29 febbraio alle ore 16. In caso di maltempo non si faranno a piazza San Faustino, ma nel chiostro della Trinità o presso il Centro di ascolto diocesano in via Santa Maria in Volturno.

“Leggere libri belli libera la sete di conoscenza, la curiosità, che è la vera base del vivere insieme – affermano i rappresentanti dell’associazione Parole a Km0, circolo Arci, che hanno ripreso a girare per il centro di Viterbo, armati di tappeto e valigia di libri, felici di portare la cultura nei vicoli e nelle piazze cittadine -. Molto spesso, tuttavia, a causa di approcci sbagliati, viene avvertito come dovere, così anche i libri belli sembrano brutti. I libri belli quando ce li troviamo in mano ci parlano di noi, del nostro mondo interiore, e sono strumenti da mettere in comune, comunitari.

Arrivata alla sua seconda edizione, la Biblioteca Itinerante proseguirà nella sua funzione di animazione territoriale e contrasto alla fragilità urbana e sociale. L’iniziativa si rivolge a famiglie, bambine e bambini, e, in generale, a tutti i residenti o passanti curiosi, con l’intento di stimolare curiosità ed emancipazione nella comunità, portando strumenti culturali dove non ci sono attraverso il prestito gratuito dei libri. Leggere è prima di tutto un diritto. E, come tale, deve essere garantito a tutti”. “Sono grata – dichiara la presidente dell’associazione Pkm0 Raffaella Saracino – di aver trovato, nel comune di Viterbo e in Caritas diocesana di Viterbo, interlocutori attenti con cui condividere lo stesso sguardo sul quartiere San Faustino, dove lavoriamo dal 2019”.

“L’iniziativa della Biblioteca Itinerante – spiega l’assessore alla cultura e all’educazione Alfonso Antoniozzi – è fondamentale per promuovere lo sviluppo cognitivo, l’immaginazione e la creatività dei giovani, perché la lettura, oltre ad arricchire il vocabolario personale, stimola il pensiero critico e l’empatia. Investire in questa iniziativa significa non solo incoraggiare i ragazzi a leggere ma anche investire nel loro futuro e nella formazione di cittadini consapevoli e competenti”.

Apprezzamento e condivisione anche da parte dell’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano, che aggiunge: “Ringrazio Raffaella Sarracino e l’associazione PKm0 per le brillanti iniziative che realizzano da anni sulle tematiche culturali rivolte ai più piccoli, e in particolar modo, in questa occasione, per gli incontri che si terranno a piazza San Faustino, incontrando i bambini e incentrando l’attenzione sulle realtà più fragili della nostra comunità.

Da parte dell’amministrazione comunale, e in particolar modo delle Politiche sociali, si realizza una collaborazione frutto di una attenzione che riguarda il mondo della prima infanzia a cui, personalmente, tengo moltissimo”. Il calendario degli incontri è consultabile sul sito dell’associazione http://www.paroleakm0.it e sui canali social Instagram e Facebook (https://www.instagram.com/paroleakm0?igsh=MXcwemxobzFyc3Q0ag%3D%3D&utm_source=q e https://www.facebook.com/paroleakm0).