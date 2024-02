di Miranda Bocci

NewTuscia -VITERBO – Oggi 21 febbraio gli alunni della 1b e della 2f si sono recati all’appuntamento nell’area da ripulire individuata dagli organizzatori, accompagnati dalle prof . Zarletti, Bocci, Giannisi e Schitti.

La splendida giornata ha permesso di realizzare l’obiettivo andando anche oltre le aspettative, il parco adiacente il park dell’Ipercoop con area sotto il ponte sono stati ripuliti da tutti i rifiuti gettati senza criterio da cittadini poco educati.

Gli alunni con impegno e dedizione hanno lavorato tantissimo riempiendo decine di sacchi da giardino di materiale non riciclabile come plastica lattine bottiglie di vetro e tante cicche! L’obiettivo è di sensibilizzare i più giovani a non sporcare, non inquinare la natura e mantenere un ambiente pulito per contribuire al benessere di tutti. Soprattutto abituarsi a non inquinare gettando tutto ciò che ci capita, nei parchi.

I ragazzi dell’associazione Clean up hanno fornito tutti gli strumenti atti alla ripulitura ma non solo: hanno offerto una abbondante colazione a tutti i partecipanti.

Grazie per l’opportunità che l’istituzione scolastica ha dato a questi ragazzi di realizzare una esperienza altamente educativa, infatti i docenti accompagnatori esprimeranno il loro giudizio di educazione civica per ogni alunno.