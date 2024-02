NewTuscia – FIRENZE

AGGIORMENTI

Dopo oltre 100 ore di lavoro senza sosta, alle 23 di ieri sera si sono concluse le operazioni, condotte dai vigili del fuoco, per il recupero del corpo senza vita dell’operaio di 56 anni che risultava ancora disperso sotto le macerie del cantiere in via Mariti a Firenze.

Il suo corpo senza vita, individuato nella serata di ieri, è stato portato via dalle macerie dopo complesse operazioni di recupero.