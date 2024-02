NewTuscia – Comprare un’auto è una tappa fondamentale nella vita di molte persone, ma riuscire a fare la scelta giusta non è sempre facile. Il settore automobilistico, seppur dopo le fatiche dovute alla pandemia, alla crisi dei semiconduttori e ai problemi della catena di approvvigionamento, sta ripartendo e sta cercando di adattarsi alla sempre più urgente transizione verso l’elettrico. I consumatori, oggi, devono imparare a orientarsi in un mercato fortemente concorrenziale e a saper cogliere i benefici delle nuove risorse offerte dal web. Tra queste c’è Ovoko, un portale interamente dedicato alle parti del veicolo usate la cui grande reputazione è dovuta alla qualità del servizio e all’ampiezza del catalogo che comprende tutti i marchi, fra cui i ricambi Volkswagen, Bmw, Mercedes e di tutti i grandi brand automotive. In questo articolo, invece, vediamo gli step necessari per l’acquisto di un’auto.

Stabilire il budget e chiedere un prestito

Una delle prime scelte riguarda il budget: è importante preventivare quanto si può e si desidera spendere per comprare e magari gestire un’automobile. In fase di acquisto, inoltre, è opportuno valutare attentamente un eventuale prestito, ma anche i suoi termini e le sue condizioni. La strategia migliore è quella di trovare un buon compromesso tra la durata del prestito e gli importi da pagare mensilmente: cifre troppo alte potrebbero rendere difficile far fronte alle spese quotidiane, ma è anche vero che una durata eccessiva potrebbe far schizzare verso l’alto i tassi di interesse. In genere, avviare la ricerca dell’auto con un prestito preapprovato è una buona prassi.

Valutare bene le caratteristiche dell’auto in base alle esigenze

Dopo aver definito il budget, è possibile cominciare la ricerca vera e propria per trovare l’auto più adatta. Per fare la scelta giusta, questa ricerca deve essere calibrata sulle esigenze: per le famiglie è meglio un’auto spaziosa e con buona capacità di carico, per chi si muove da solo e in contesti urbani una piccola citycar può avere il vantaggio di una maggiore praticità. Per restringere il campo, si consiglia anche di valutare attentamente le varie funzionalità che si ritengono indispensabili, compresi i sistemi di sicurezza e quelli di assistenza alla guida. Per una valutazione ancora più approfondita, un’altra buona idea è stimare i costi di gestione, fra cui consumi e manutenzione.

Provare l’auto è sempre un momento importante

Le prove su strada sono uno dei passaggi più importanti nella fase di ricerca. Per non rischiare di sbagliare e pentirsi di un acquisto, dedicare del tempo alla prova di tutti i modelli ritenuti interessanti è una vera e propria necessità. Si può dedicare una giornata alle varie prove, magari a metà settimana, quando i concessionari sono meno occupati, ma altrettanto importante è cercare di testare l’auto su un percorso misto, in modo da poter testare la sua guidabilità in tutte le condizioni possibili. La fretta, però, è cattiva consigliera: spendere qualche minuto per regolare accuratamente anche sedili e specchietti consente di avere idee più chiare anche in termini di comfort e visibilità.

Trovare il prezzo giusto

Una volta scelto il modello che si intende acquistare, bisogna affinare la ricerca per trovare il miglior offerente. Sul web esistono diversi siti che consentono di verificare i prezzi delle auto in una certa zona e possono dare un’idea migliore sulla bontà o meno di una determinata offerta. Naturalmente, i fattori che possono contribuire a lievi aumenti o diminuzioni sono notevoli, compreso il colore. Mai dimenticarsi, inoltre, di verificare la disponibilità di sconti o incentivi.

Non sottovalutare l’importanza delle mail

La negoziazione è un momento importante e piccoli accorgimenti possono facilitare la trattativa. Richiedere preventivi via mail, per esempio, può ridurre lo stress tipico della fase di contrattazione, ma permette anche di consultare rapidamente più di un concessionario per volta. Nella fase successiva, è opportuno confrontare il prezzo richiesto dal venditore con il prezzo medio di mercato. Quando si negozia di persona, invece, è sempre preferibile parlare del costo totale dell’auto e non del pagamento mensile, specialmente in caso di finanziamento preapprovato. La negoziazione richiede pazienza, per cui è necessario rimanere calmi e lucidi anche per avere la certezza di conoscere l’oggetto della discussione: il prezzo di vendita dell’auto non è la spesa totale, perché essa comprende anche tasse e spese. Attenzione anche alle commissioni non necessarie.