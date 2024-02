Gianluca Quadrini: “un contributo prezioso per il nostro lavoro e per il bene dei cittadini”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Ancora una nomina da parte del Vice Presidente di Anci Lazio Quadrini all’interno della consulta dei Consigli Comunali. Lo dichiara il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini che in una nota si complimenta con Lara Capuano, Graziano Di Fiore, Antonio Di Nota, Gianluca Panici, Quirino Di Paolo, Nicola Mirante, Rocco Merucci, Ugo Galassi, Stefano Bonpiani, Maurizio Beretta, Alessio Di Rofi, Fernando Mezza e Morelli Piero Angelo augurando buon lavoro e sottolineando l’importanza delle consulte dei consigli comunali come strumento fondamentale di confronto e partecipazione – “Della nostra consulta dei consigli comunali fanno ora parte altri 12 nuovi membri, oltre quelli già nominati qualche giorno fa nella Consulta delle Amministratrici, scelti per il loro impegno e la loro competenza e dedizione all’amministrazione della cosa pubblica. Sono certo che il loro contributo sarà prezioso per il nostro lavoro, nell’interesse di Anci Lazio e per il bene dei cittadini. Auguro loro un caloroso benvenuto e un proficuo mandato.

Le consulte rappresentano un modo concreto per coinvolgere attivamente la comunità attraverso la trasparenza e il dialogo tra istituzioni e cittadini – continua Quadrini – permettendo loro di esprimere le proprie opinioni e contribuire alla definizione di politiche pubbliche più aderenti alle reali esigenze della comunità. Voglio ringraziare, inoltre, l’On. Linda Meleo, Coordinatrice della Consulta, per l’impegno e la dedizione dimostrata nel coordinare le attività della consulta stessa. Il lavoro che sta svolgendo è di massima importanza nel favorire il dialogo e la collaborazione dei comuni del Lazio.”