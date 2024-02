NewTuscia – ROMA – Si è riunita a Roma, il 17 febbraio, nella sede dell’associazione, la nuova Assemblea nazionale dei Delegati di Legambiente, rinnovata al termine del suo ultimo Congresso Nazionale “L’Italia in Cantiere”. Con questo primo appuntamento è stata votata all’unanimità la nuova Segreteria Nazionale dell’Associazione guidata dal Presidente Stefano Ciafani e indicate le responsabilità politiche: tra gli altri, il presidente di Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, confermato componente della Segreteria Nazionale, è nominato Responsabile Nazionale Mobilità. Si arriva così, passando dai congressi regionali e nazionale, a definire tutto il nuovo assetto associativo per il quadriennio 2024-2027.

“La mobilità sostenibile è un pilastro della transizione ecologica, sulla quale Legambiente continuerà a impegnarsi profondamente come ha sempre fatto, e sulla quale, insieme a tutto il nostro straordinario corpo associativo, sarò onorato di impegnarmi ancor di più a Roma, nel Lazio ma anche in tutta Italia – commenta Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio e nuovo Responsabile Nazionale Mobilità di Legambiente”.

Al link https://www.legambiente.it/chi-siamo/#1541427164987-69bbb868-1829 tutti gli organismi nazionali di Legambiente