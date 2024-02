NewTuscia – VITERBO – “Devo chiudere il telefono, scusami, ho saputo ora di avere vinto il bando di San Pellegrino in Fiore”. A parlare è Raffaele Ascenzi, sì, proprio lui, che ha concesso il bis anche per la seconda manifestazione più importante di Viterbo. Ascenzi, insieme al suo gruppo formato da Andrea Rodolico, Alessandro Scorza, Francesco Moretti e Marco Porcorossi, ha infatti raggiunto il punteggio di 92,20 punti battendo il gruppo composto da Lorenzo Porciani, Alessia Taurchini e Delaram Kazemi Ashef che ha ottenuto 87,60 punti.

Il progetto doveva unire l’armoniosità data dall’aspetto floreale ed artistico a quello più prettamente architettonico. Si sono all’inizio presentati in 12 gruppi, poi uno è stato escluso perché all’esterno del plico del progetto è stato indicato il nome della busta e, l’anonimato, è uno dei requisiti imprescindibili del concorso di idee. Poi sono stati esclusi altri tre progetti per violazione dell’anonimato e per altri criteri non rispettati.

Il progetto vincitore porta a casa anche 7500 euro, il secondo 2500, il terzo 1500 e tutti gli altri classificati 500.

Ecco la graduatoria completa: