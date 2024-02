NewTuscia – VITERBO – Per la giornata di apertura degli Open Days un vero e proprio record di partecipanti è stato registrato presso il Complesso di Santa Maria in Gradi. Circa 1500 persone hanno preso parte all’evento, tra studenti, docenti e famiglie provenienti da tutta la regione Lazio.

L’evento ha offerto l’opportunità di conoscere l’ateneo viterbese e raccogliere informazioni utili per la scelta del percorso universitario, in un ambiente pensato per gli studenti, che garantisce attività laboratoriali, esperienze sul campo ed importanti opportunità formative all’estero.

Il saluto di benvenuto è stato affidato al Rettore Stefano Ubertini in Auditorium, alla presenza della Direttrice Generale, Alessandra Moscatelli, e dei Direttori dei sei dipartimenti.

“La scelta del percorso formativo è una decisione fondamentale che avrà un impatto significativo sul vostro futuro – ha affermato il rettore – il nostro è un mondo in rapida evoluzione e acquisire competenze diventa sempre più essenziale, scegliete bene, scegliete con cura e passione”. Questo il messaggio e l’augurio rivolto dal rettore a tutte le ragazze ed i ragazzi presenti.

Considerato l’elevato numero dei presenti, le studentesse e gli studenti sono stati accolti dal Pro Rettore Alvaro Marucci presso l’Aula Magna del Complesso e, in altre aule messe a disposizione, la presentazione dell’ateneo è stata affidata ai Delegati del rettore per l’orientamento Ilaria Armentano e Claudio Carere. Successivamente, le studentesse e gli studenti hanno visitato i chiostri dove erano allestiti gli stand dei Dipartimenti, dove con il supporto del personale docente e dei Tutor, hanno potuto ottenere informazioni sulla didattica e sui servizi offerti dall’ateneo, come la segreteria studenti, l’ufficio Erasmus, il Post Laurea, Lazio Disco e ulteriori info point dedicati al supporto e all’inclusione, per garantire la piena integrazione di tutta la comunità studentesca nelle varie attività dell’ateneo e l’info point dei test di ingresso. Nelle tre giornate del 20, 21 e 22 febbraio sarà infatti possibile sostenere gratuitamente e on line i test per l’accesso ai corsi di laurea. I test per le Macroaree, Umanistica, Scientifica ed Economica, sono per i corsi ad accesso libero. Il test non è selettivo e, nel caso non si raggiunga il punteggio minimo, si può ripetere oppure sanare il debito formativo seguendo dei corsi integrativi appositamente attivati dopo l’immatricolazione. I corsi di laurea a numero programmato come Ingegneria Industriale, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali ed i corsi di laurea professionalizzanti, hanno un test di ingresso dedicato con diverso regolamento e bando di iscrizione, ma sempre gratuito e sostenibile a distanza.

L’iscrizione al test online è semplicissima e le istruzioni sono disponibili al sito web

https://www.unitus.it/entra-in-unitus/come-iscriversi/test-di-ingresso/

Per sostenere il test è sufficiente avere a disposizione un computer, fisso o portatile, connesso alla rete, con microfono e webcam, le studentesse e gli studenti con disabilità e DSA potranno contare su supporti personalizzati scrivendo a inclusione@unitus.it