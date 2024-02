Il Vicepresidente Gianluca Quadrini augura loro buon lavoro

NewTuscia – ROMA – Il Vicepresidente di Anci Lazio, Gianluca Quadrini, ha nominato, Annalisa De Gasperis, Debora Bovenga, Elisabetta Fantini, Luana Zili, Manuela Spiriti, Marta Di Cocco, Nadia Montalegre, Paola Imperoli, Marina Tucciarelli, Sara Piccirilli e Rossana Evangelista consiglieri della Consulta delle amministratrici donne di Anci Lazio. Subito i complimenti per questo importante incarico e gli auguri di buon lavoro da parte del Vicepresidente Quadrini che in una nota afferma – ” Desidero dare il benvenuto alle nuove consigliere della Consulta Regionale di Anci Lazio.

Mi congratulo con loro per essere entrate a far parte di questo importante organismo e auspico che il loro contributo possa arricchire il lavoro della Consulta e portare nuove prospettive e idee. Sono certo sapranno svolgere questo compito con impegno, professionalità e passione lavorando su tutti i temi che riguardano i propri comuni. Anci Lazio – conclude Quadrini – punta molto su di loro e sulle loro capacità per continuare a promuovere la parità di genere e l’inclusione delle donne in ogni ambito della società. Presto verranno nominate anche le altre consulte.”