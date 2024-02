NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Era il mese di dicembre del 2022 quando a Claudio Valentini, residente nel comune Montalto di Castro, fu diagnosticato un tumore alla laringe durante un accertamento necessario, causato da un improvviso abbassamento della voce.

Ed e così che inizio’ il calvario, proprio durante le feste di Natale, nel mese più bello dell’anno una pessima notizia che scosse tutta la sua famiglia.

“Grazie al Dirigente responsabile Viti e al dottor Della Casa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Belcolle di Viterbo – ci racconta Claudio Valentini – dopo la scoperta del tumore mi sottoposi ad un’ operazione chirurgica e ad un lungo ciclo di 35 radioterapie, da febbraio a marzo del 2023. A distanza di

oltre un anno e dopo essermi sottoposto alle cure – continua – ad oggi posso dire con grande gioia che va tutto bene ed il peggio è passato. Per questo – conclude Valentini – ci tengo a ringraziare l’equipe medica di Otorinolaringoiatria del Belcolle, oltre al dirigente dell’Unita operativa di Radioterapia Dottor Fiorentino, coadiuvato in modo eccelso dalle dottoresse Daniela, Alessandra e Maria Paola. Grazie infine, ma non per importanza, alla mia famiglia per essermi sempre stata vicina in questa battaglia, dandomi la forza necessaria e combattendo insieme a me giorno dopo giorno”.