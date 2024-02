NewTuscia – ROMA – “Domani sarò anche io in piazza, al fianco di CGIL e UIL per chiedere un cambio di marcia deciso sulla normativa per la sicurezza sui posti di lavoro.

Quel che è successo a Firenze è l’ennesimo episodio grave, che si aggiunge ai dati allarmanti e alle morti che troppo spesso avvengono nei cantieri e in generale nei luoghi dove lavoratrici e lavoratori sono impegnati quotidianamente. Non si può morire di lavoro nel 2024 e le istituzioni sono chiamate ad intervenire subito per assicurare che nessuno debba metter a repentaglio la propria vita, nell’esercitare un diritto di tutti e di tutte”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.