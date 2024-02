NewTuscia – VITERBO – Entra nel vivo il cammino verso la nuova Macchina di Santa Rosa “Dies Natalis” di Raffaele Ascenzi. E’ stato infatti pubblicato il bando per la realizzazione del nuovo modello di Macchina.

Sul sito del Comune di Viterbo all’Albo Pretorio è possibile consultare la procedura di bando che scadrà il 6 marzo alle ore 12.



L’appalto previsto per chi vincerà è di 377 mila euro più Iva ed avrà la durata tradizionale di 5 anni dal 2024 al 2028.

La tempistica massima prevista è di 180 giorni e la minima di 150 ma è evidente che 180 giorni andrebbero oltre il 3 settembre e non si potrà andare oltre il mese di agosto per la costruzione di “Dies Natalis”.

Tra i requisiti previsti per la procedura di gara, la cui prima sessione è già stata fissata per il 7 marzo alle 9.30, sono previsti specifici requisiti tecnici e professionali con almeno tre anni di esperienza in appalti similari a quello bandito dal Comune di Viterbo. Saranno attribuiti un massimo di 100 punti di cui fino a 70 per i requisiti tecnici e fino a 30 per il rispetto delle tempistiche ed i requisiti economici.

Si tratta di un’occasione importante per chi affiancherà Raffaele Ascenzi e la sua “Dies Natalis” che ha già varcato le porte della Bit di Milano con il consigliere del CdA Enit Sandro Pappalardo ed i massimi rappresentanti politici ed istituzionali della Tuscia.