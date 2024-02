NewTuscia – CAPRAROLA – Si chiude con una fantastica Sfilata di Carri Allegorici e mascherate il Carnevale Caprolatto, che anche quest’anno ha visto un crescendo di presenze e partecipazione da parte della popolazione locale e dei paesi limitrofi.

Dopo il pomeriggio del Giovedì Grasso dedicato ai bambini con la Festa in Maschera, ed il grande successo del Veglione di Carnevale che ha avuto luogo presso le Scuderie di Palazzo Farnese il Sabato, con una festa andata sold out e terminata a notte fonda, il Carnevale Caprolatto si è chiuso in bellezza con un vero e proprio boom di presenze per la Sfilata di Martedì Grasso, con una durata, anch’essa, oltre ogni aspettativa.

Tanti i Carri Allegorici e le maschere che hanno sfilato sotto una pioggia infinita di coriandoli, con i bambini dell’Istituto del Divino Amore che hanno aperto la sfilata con “I Frutti dell’Orto del Divino Amore“, il Carro de “I Messicani dell’84” con un fiume di sombreri colorati, la “Roulotte di Barbie” della Classe ’83 seguita da tante Barbie fucsia, un viaggio nel paese delle meraviglie con il Carro e mascherata “Caprarola in Wonderland” della Classe ’82, a dimostrazione dello spirito di partecipazione da parte dei comitati uscenti, il “Far West” dell’Associazione Giovani Caprarola, i “Flintstones” con la loro Cabriolet e tante altre coloratissime maschere di ogni genere e colore, che si sono unite ai gruppi che sfilavano, dando luogo ad una sfilata interminabile fino alla sera.

Dopo la partenza dalle Scuderie di Palazzo Farnese alle ore 15.00, i Carri e le Mascherate hanno sfilato per la via Dritta gremita di gente, alternandosi tra balletti e trenini e coinvolgendo i presenti, per poi riunirsi tutti a Piazza Martiri della Libertà per una festa andata avanti ad oltranza, dove il divertimento non è mancato, con Pizze Fritte, stand gastronomici, ma soprattutto musica, luci e balli in un mix di maschere e colori, a conferma di uno spirito carnevalesco che a Caprarola e tra i caprolatti sta crescendo, e con esso lo spettacolo offerto, coinvolgendo sempre più persone.

Ora rotta verso la 68ª Sagra della Nocciola, che vedrà la Classe ’84 impegnata in prima linea nell’organizzazione dell’evento più importante per Caprarola, coadiuvata dall’immancabile sostegno dell’amministrazione comunale e della Proloco, un connubio perfetto che ha dato vita ad un Carnevale Caprolatto 2024 con numeri da record.