NewTuscia – VITERBO – Venerdì 23 febbraio alle ore 17,30, presso la sala Gatti, in via della Rimessa, un importante incontro sul ruolo degli animali domestici nella società. L’appuntamento, promosso dall’assessore alle economie e risorse finanziarie e al benessere animale Elena Angiani e dal consigliere comunale delegato al benessere animale Francesco Buzzi, sarà l’occasione ideale per parlare del libro “Cani ai Margini” insieme ai curatori Davide Majocchi, presidente dell’associazione Pensiero Meticcio che gestisce il canile di Gallarate e attivista per la liberazione animale, e Luciana Licitra della casa editrice Prospero editori. Il volume raccoglie contributi importanti di volontari, veterinari ed esperti del mondo animale e di relazioni con l’essere umano.

Verrà proposto un dialogo sul ripensamento del ruolo degli animali domestici, in particolar modo i cani, sulla loro funzione di “animali da compagnia”, nonché un approfondimento sulla conoscenza delle razze, per capire appieno le loro esigenze.

L’incontro di venerdì prossimo sarà anche un momento di riflessione sul significato del concetto di “randagismo”. A conclusione dell’evento, che si ricorda essere a ingresso gratuito e senza necessità di prenotazione, l’assessore Angiani e il consigliere comunale delegato Buzzi forniranno alcune anticipazioni in merito al nuovo corso di formazione gratuito per volontari cinofili con l’istruttore cinofilo Sergio Stefani, in programma il 2 e il 3 marzo. Le adesioni potranno essere comunicate anche in occasione dell’evento del 23 febbraio.