NewTuscia – VITERBO – Stasera, alle 20.30, l’Active Network Futsal sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia al PalaJacazzi di Aversa contro il Napoli di Mister Colini. Partita secca che concederà l’ingresso alle Final Four: i viterbesi in questo momento sono tra le migliori otto squadre d’Italia. Questo il commento di Mister Massimiliano Monsignori: ‘’Giornata di coppa importantissima perché contro la Came i ragazzi ci hanno regalato una qualificazione ai quarti. È un match prestigioso, sia per il traguardo (le final four) sia perché ci pone davanti a una squadra blasonata con un grande allenatore.

Siamo onorati e non vediamo l’ora di confrontarci con il Napoli. Non sarà lo stesso affrontato in campionato perché il lavoro di Colini sta dando i propri frutti ed è una squadra solidissima che ha trovato continuità nei risultati. Le partite di coppa, poi, hanno un fascino diverso e sono secche. Sappiamo che loro godono dei favori del pronostico, ma noi dobbiamo metterli in difficoltà ed essere ambiziosi. Non presuntuosi, ambiziosi’’.