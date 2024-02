NewTusciz – POGGIO MIRTETO – Nell’ambito del progetto “Spazio Aperto” di Arci Rieti APS in collaborazione con il Teatro delle Condizioni Avverse APS, prende avvio il prossimo 1^ marzo a Poggio Mirteto il laboratorio di Teatro di figura con la marionettista Valentina Baldazzi.

L’iniziativa è rivolta a ragazze e ragazzi dai 7 ai 12 anni. Questo laboratorio offre la possibilità di conoscere e sperimentare diverse tecniche di costruzione e disegno, e di esprimere attraverso di esse creatività e idee in un modo originale nell’ambito di un’attività artistico-educativa.

Il laboratorio ha l’obiettivo di favorire un percorso evolutivo e formativo globale, facilitare la comunicazione e confermare l’autostima nelle relazioni, sviluppare creatività e fantasia, rafforzare e potenziare la cooperazione nel gruppo in un clima di non giudizio in cui il gioco e la sperimentazione siano i principali ingredienti. Un’occasione unica per scoprire talenti e capacità ancora inespressi, e per misurarsi con una tecniche espressive che uniscono creatività a divertimento e riflessione.

I partecipanti saranno introdotti alla storia del teatro di figura, a giochi di conoscenza, di fiducia, di contatto, alla manipolazione dei materiali (cartapesta, stoffa, carta), a tecniche di movimento e svolgeranno esercizi teatrali, di improvvisazione, fabulazione, narrazione, per arrivare a creare le loro storie. Il Teatro di Figura è quella particolare arte teatrale che utilizza burattini, marionette, pupazzi, ombre, oggetti, come protagonisti delle rappresentazioni.

Valentina Baldazzi è marionettista, burattinaia, attrice di teatro di figura, Counselor a Mediazione Artistica, Drammaterapeuta. Dal 2007 partecipa a diversi festival internazionali in Italia, Ungheria, Ukraina, Spagna, Giappone, Austria, investigando sulle differenti tecniche e scuole di pensiero del teatro di figura nel Mondo. Durante gli ultimi 10 anni studia mimo, arte del Clown, Commedia dell’Arte, movimento creativo. Con l’esibizione dei suoi lavori punta a condividere la sua passione per questa antica arte.

Il Laboratorio di Teatro di Figura si svilupperà in 10 incontri, ogni venerdì dalle 17h alle 19h dal 1 marzo al 31 maggio p.v., presso la sala polivalente di Montopoli in Sabina.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria a info@condizioniavverse.org

L’attività è gratuita. È richiesta la sottoscrizione annuale per la Tessera ARCI, al costo di 5€.

Il laboratorio è parte del progetto “Spazio Aperto” di cui è capofila Arci Rieti APS in collaborazione con il Teatro delle Condizioni Avverse APS. Le Amministrazioni Comunali di Montopoli di Sabina, Casperia e Poggio Mirteto, il Distretto della Bassa Sabina, l’Istituto Comprensivo della Bassa Sabina, l’Istituto Comprensivo di Montasola, sostengono il progetto Spazio Aperto.

Spazio Aperto è un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Lazio, attraverso l’Avviso pubblico “Comunità Solidali 2022”. DD n. G18305 del 21/12/2022. DD G12861 del 29/09/2023; G13658 del 17/10/2023; Determinazione n. G02582 del 27/02/2023.

Tutte le attività sono gratuite.