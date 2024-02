I comuni siglano intesa con CNEL su buone pratiche negli ambiti: giovani e sport, reinserimento detenuti, cooperazione internazionale

NewTuscia – ROMA – Le regioni italiane sono state audite per l’attuazione del federalismo fiscale. In Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale si è svolta l‘8 febbraio scorso l’Audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

E’ intervenuto il Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni, Marco Alparone (Vice Presidente Regione Lombardia), evidenziando come “i Livelli essenziali delle prestazioni sono fondamentali, ma è anche vero che sono solo una parte dell’attuazione del Federalismo fiscale.

Altrettanto fondamentale – rileva Alparone – sarà la fiscalizzazione dei trasferimenti in tributi e compartecipazioni, non riconducibili alla semplice rideterminazione come trasferimenti “mascherati”.

Senza l’autonomia finanziaria, che implica anche responsabilità di spesa come previsto dall’articolo 119 della Costituzione, non cambierebbe nulla nei rapporti fra Stato e Regioni.

Quindi per l’attuazione del federalismo fiscale serve una vera autonomia finanziaria – aggiunge Alparone –, con regole nuove che siano di garanzia anche del sistema perequativo di prestazioni e infrastrutturale”.

In ambito Associazione dei Comuni Anci si registra l‘intesa tra Consiglio Nazionale dell‘Economia e del Lavoro CNEL e Conferenza delle Regioni per collaborazione sulle buone pratiche.

Il presidente del Cnel Renato, Brunetta e il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome Massimiliano Fedriga hanno siglato un protocollo d’intesa in diversi ambiti: buone pratiche regionali, giovani e sport, reinserimento detenuti, cooperazione internazionale.

Il protocollo è finalizzato, tra l’altro, a valorizzare la collaborazione fra i due organismi per la promozione di studi, ricerche ed approfondimenti con specifico riferimento ad ambiti ritenuti concordemente prioritari.

Tra gli obiettivi vi è quello di valorizzare le eccellenze delle pubbliche amministrazioni regionali nelle diverse tipologie dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese, prevedendo anche un premio speciale per le buone pratiche a livello regionale.

Vi è poi l’obiettivo, in linea con l’accordo tra Cnel e Ministro per lo Sport e i Giovani, di favorire la partecipazione delle nuove generazioni ai processi decisionali locali, nonché promuovere una loro migliore qualità della vita attraverso l’attività sportiva. Altro tema è il reinserimento sociale dei detenuti. Con riferimento all’accordo siglato dal Cnel con il Ministero della Giustizia, è prevista la strutturazione di un modello organizzativo diffuso sul territorio nazionale per alimentare il valore rieducativo della pena e per dare centralità al percorso formazione/lavoro, quale strumento di contrasto e prevenzione del fenomeno della recidiva.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome assicurerà la propria partecipazione all’ONC (Organismo Nazionale di Coordinamento delle Politiche di Integrazione degli stranieri), istituito presso il Cnel.

Infine, con riferimento all’accordo siglato tra Cnel e Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, saranno affrontate le questioni inerenti all’economia e al lavoro rispetto alle relazioni tra i Paesi membri dell’UE, le relazioni con la sponda Sud del Mediterraneo, nonché le politiche per gli italiani all’estero.

“L’accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – dichiara Brunetta – mi rende particolarmente felice, perché ci permette di rafforzare la nostra azione in una dimensione territoriale. I corpi intermedi, che nel Cnel hanno la loro rappresentanza, sono tessuti sociali articolati sui territori ed è quindi fondamentale poter attivare e valorizzare ogni nodo, ogni diramazione di questa vasta e ricca rete. L’intesa di oggi ci darà un grande aiuto in tal senso. Tutto il mio ringraziamento, quindi, a Massimiliano Fedriga per questa collaborazione, che farà bene al Cnel, farà bene a Regioni e Province Autonome e farà bene al Paese”.

“Si apre una fase nuova nei rapporti tra il Cnel e la Conferenza delle Regioni, – dichiara Massimiliano Fedriga – di costruzione e condivisione di tutta una serie di progetti. In evidenza la comunicazione sulle eccellenze e le buone pratiche regionali che potenziano l’offerta dei servizi che interessano il territorio.

Si condivide così un modello concreto di futuro, di partecipazione civile e interistituzionale da sviluppare anche sui temi del lavoro e dell’integrazione, di una migliore cooperazione europea e di relazioni internazionali”.