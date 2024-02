NewTuscia – ROMA – Venerdì scorso, senza nessuna condivisione, abbiamo appreso con un comunicato stampa di RFI che dall’11 giugno per tutta l’estate la FL3 sarà chiusa per interventi di potenziamento tecnologico nel tratto Viterbo-Cesano. Tale notizia, accompagnata da nessuna reale informazione rispetto ai mezzi sostitutivi che dovranno essere adottati e a eventuali essenziali rimborsi a favore degli utenti, ha determinato enorme e comprensibile preoccupazione da parte della cittadinanza. Per provare a fare il punto della situazione e a offrire almeno parole di verità ai numerosissimi pendolari che già l’estate scorsa hanno dovuto sopportare i problemi legati alla soppressione di un numero importantissimo di convogli abbiamo indetto un’assemblea pubblica per giovedì 29 febbraio alle ore 21 presso la nostra sala polivalente a cui inviteremo RFI, nella speranza che sia presente, nonché tutti i Sindaci e tutti i rappresentanti politici del territorio.

Crediamo sia il momento che sulla vicenda della FL3 la politica tutta, a tutti i livelli, si schieri senza indugi al fianco di un’utenza che nel corso di questi anni ha sopportato fin troppo.

Di seguito il comunicato che abbiamo condiviso con i Sindaci limitrofi per chiedere sul tema un incontro urgente con Regione

——————————

I SINDACI DEL COMPRENSORIO SABATINO CHIEDONO UN INCONTRO URGENTE CON LA REGIONE LAZIO

Apprendiamo dagli organi di informazione che la ferrovia Roma-Viterbo sarà chiusa nella tratta Cesano-Viterbo dall’11 Giugno al 10 Settembre prossimi, per lavori di ammodernamento consistenti nell’introduzione sulla linea del sistema ERTMS, evoluta tecnologia per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni.

Favorevoli all’introduzione di ogni sistema che migliori la fruibilità della linea, non possiamo non dirci seriamente preoccupati dall’impatto che la chiusura estiva avrà su tutta la mobilità del nostro comprensorio. Dobbiamo inoltre constatare che i Comuni sono rimasti ancora una volta fuori dai tavoli in cui si decidono le sorti della FL3 e che nel comunicato di RFI il raddoppio del binario viene solo accennato come “futuro binario affiancato di raddoppio” senza alcun dettaglio ulteriore rispetto ai tempi di realizzazione. Nessun accenno neanche ai servizi sostitutivi su gomma nei tre mesi di chiusura.

Come Sindaci dei Comuni del Comprensorio sabatino, siamo seriamente preoccupati delle pesantissime ripercussioni che la chiusura della linea comporterà per i nostri cittadini che usano quotidianamente la FL3 per recarsi non solo a scuola, ma anche e soprattutto a lavoro e ai grandi ospedali di Roma e nondimeno sulle ripercussioni sui flussi turistici del nostro comprensorio che la chiusura estiva potrebbe avere. Chiediamo un incontro urgente con la Regione Lazio per rappresentare loro gli enormi disagi che un intervento simile significherà per il nostro territorio e per reperire congiuntamente soluzioni temporanee per ridurre le problematiche che investiranno i nostri territori”.

I Sindaci di Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana, Trevignano Romano, Canale Monterano e Oriolo Romano