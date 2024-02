NewTuscia – ROMA – Si è svolto oggi in Regione Lazio il tavolo di lavoro sul “Phase Out” di Civitavecchia dal carbone in preparazione del tavolo al MIMIT con il sottosegretario Bergamotto.

L’incontro, coordinato dal vicepresidente Roberta Angelilli, insieme agli assessori Manuela Rinaldi (Lavori pubblici e infrastrutture) e Pasquale Ciacciarelli (Urbanistica e Politiche del mare) è stato utile per decidere un piano di lavoro con tutti gli stakeholder.

Il tavolo ha fatto un’analisi di alcuni obiettivi raggiunti: il porto, riconosciuto come “core” delle reti transeuropee, diventando quindi un’infrastruttura strategica per passeggeri e merci nel corridoio europeo scandinavo-mediterraneo; l’avvio del completamento della Orte-Civitavecchia; il progetto dell’Hydrogen Valley grazie ai fondi del PNRR e l’istituzione delle ITS sull’Energia del Lazio.

La riunione ha fatto emergere anche la necessità della costituzione urgente di tre tavoli strategici: Zona logistica semplificata (Zls), eolico off shore e piano d’azione strategico relativo alla logistica.

«Proficuo il confronto con Enel anche se ci aspettiamo al più presto dall’Azienda la definizione di proposte chiare e fattive, rispetto alle quali la Regione Lazio è pronta alla massima collaborazione. Abbiamo apprezzato la volontà di Enel di impegnarsi sul futuro di trasformazione del sito di Civitavecchia, sia sul fronte delle energie rinnovabili che sulla logistica, anche coinvolgendo realtà imprenditoriali intenzionate ad investire sul territorio. Ora ci aspettiamo che a tali impegni seguano azioni concrete”.

Al tavolo hanno partecipato le parti sociali, l’On. Battilocchio, l’Amministratore delegato di REM, Davide Bordoni, il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, gli assessori Serpa e Galizia, il presidente della commissione Affari Europei del Consiglio regionale, Emanuela Mari, e il vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Marietta Tidei, rappresentanti di ENI, ENEL e ministero dell’Ambiente.