NewTuscia – VITERBO – Fondamentale successo esterno per la Domus Mulieris che si impone 75-66 contro la Virtus Albano-Pavona e, visti i concomitanti ko di Roma Team Up e Bull Latina, sale nuovamente al sesto posto della classifica del campionato di serie B di basket.

Dopo una settimana travagliata per infortuni vari che hanno colpito diverse giocatrici della rosa, il gruppo gialloblù trova energie e grinta da vendere sin dal primo quarto contro un’avversaria che si sta preparando ai playout ma che, soprattutto sul proprio campo, aveva saputo rendere la vita difficile anche alle big del girone.

Come accaduto la scorsa settimana contro Aprilia, anche in questa occasione la Domus Mulieris si affida subito alla difesa che tiene le avversarie ad appena 10 punti segnati nella prima frazione; in attacco, invece, sono soprattutto Arianna Puggioni e Gionchilie a colpire a ripetizione le padrone di casa, tanto che il +8 della prima sirena (10-18) è la giusta fotografia dell’andamento del match.

La Virtus Albano non ci sta, reagisce con grande vigore e si riavvicina punto dopo punto, andando alla pausa lunga con soli due punti di distanza (32-34) grazie ad un parziale da ben 22 punti segnati.

Il match procede a strappi ma è sempre la Domus Mulieris a condurre, con un ottimo contributo anche da Masnata e Susanna Puggioni; il divario tra le due squadre rimane sempre intorno alla doppia cifra e anche nel quarto decisivo, nonostante i tentativi della Virtus di riavvicinarsi, il gruppo di coach Scaramuccia non abbassa mai la guardia e si porta a casa due punti fondamentali nella corsa verso un piazzamento playoff.

Questo il tabellino della Domus Mulieris: Puggioni A. 25, Gionchilie 23, Tarroni 4, Puggioni S. 8, Bertollini 1, Masnata 10, Pasquali 2, Paco 1, Nobili 1, Ricci, Pirillo, Gansou.

Grazie a questo successo, le viterbesi saranno completamente padrone del proprio destino nel prossimo fine settimana, quando si disputerà l’ultimo turno della prima fase: in caso di successo casalingo contro il temibile Esquilino, la Domus Mulieris sarà certa del sesto posto e della conseguente qualificazione ai playoff, mentre in caso di sconfitta occorrerà sperare che nessuna delle due rivali dirette vinca perché altrimenti varrebbe la classifica avulsa che vede le gialloblù in svantaggio sia con Roma Team Up che con il Bull Latina.