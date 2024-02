NewTuscia – VITERBO – Risorse, investimenti e opportunità per la Tuscia. È il titolo dell’ incontro in programma lunedì 19 febbraio alle 17,30 presso le Terme dei Papi a Viterbo organizzato dalla federazione provinciale di Fratelli d’Italia e da Tuscia Tricolore che vedrà la presenza di due assessori regionali; Giancarlo Righini assessore al Bilancio, alla Programmazione e all’ Agricoltura e Manuela Rinaldi assessore ai lavori pubblici, infrastrutture e viabilità. Interverranno anche l’onorevole Mauro Rotelli presidente della Commissione Ambiente della Camera; il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini; la presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente del Consiglio regionale Valentina Paterna e il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Massimo Giampieri. Sarà fatto il punto dell’ attività amministrativa della Giunta Rocca ad un anno esatto dalla vittoria elettorale e dall’ insediamento, ed in particolare sulle tante opportunità in arrivo nella Tuscia nel comparto della sanità, della viabilità, delle infrastrutture, dell’ agricoltura ecc. grazie alla positiva attività portata avanti da Fratelli d’Italia e dai suoi amministratori. Si parlerà dei programmi e degli investimenti messi in campo per la Provincia di Viterbo che finalmente permetteranno di dare risposte alle esigenze di sviluppo del nostro territorio.

Massimo Giampieri, Coordinatore Provinciale Fratelli d’Italia Viterbo